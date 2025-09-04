Logo xcatalunya.cat
Un nen amb expressió de sorpresa assenyala el logotip d'una botiga Lidl al fons.
Amb aquest producte de Lidl, la tornada a casa serà molt entretinguda: tothom voldrà estudiar | Lidl, Prostock-studio
Ja és a Lidl el producte que els teus fills sempre han volgut: educatiu i barat

Els pares estan feliços amb aquesta novetat de Lidl i els més petits en gaudiran més que mai tot i no ser una joguina

Foto d'Angélica Oyarzún
per Angélica Oyarzún

Actualment, es valora molt l'aprenentatge des de casa, per això comptar amb eines pràctiques que donin suport a l'estudi a la llar s'ha tornat imprescindible. Les famílies busquen opcions que fomentin la creativitat, reforcin l'estudi i mantinguin els infants entretinguts sense recórrer a pantalles. I Lidl està atent a cobrir totes les necessitats i ho fa amb propostes útils i simples.

Aquesta setmana, Lidl, preparant-se per a la tornada a l'escola, torna a destacar entre les preferències de consum, amb un producte senzill i molt funcional. Està orientat a millorar l'entorn educatiu domèstic i la seva proposta combina utilitat, bon preu i facilitat d'ús. És ideal per a les llars amb infants en edat escolar.

Una pissarra blanca buida amb un fons desenfocat d’edifici modern i cel blau
La pissarra de Lidl té la mida perfecta per ajudar els més petits a estudiar a casa | Lidl, xcatalunya.cat

Lidl presenta una pissarra versàtil per jugar, aprendre i organitzar-se

Lidl posa a disposició dels seus clients una pissarra blanca magnètica amb mesures de 90 x 58,5 cm. És perfecta per escriure, dibuixar o estudiar quan no s'és a l'escola. Es pot instal·lar fàcilment a la paret, en format vertical o horitzontal, segons l'espai disponible.

La superfície és apta per a retoladors esborrables en sec i es pot netejar sense esforç. A més, inclou una safata desplaçable on es poden guardar el retolador, l'esborrador i altres accessoris.

El set complet inclou tres imants, un esborrador sec i un retolador amb suport magnètic, cosa que permet començar a utilitzar-la des del primer moment. Tot per només 13,99 euros, un preu competitiu dins el segment de consum familiar.

Pissarra blanca amb un retolador, tres imants i un esborrador a la cantonada inferior dreta
Lidl ho ha pensat tot i la pissarra és magnètica i té una safata extraïble per guardar els retoladors | Lidl, xcatalunya.cat

Lidl ha pensat aquesta pissarra per facilitar l'estudi diari

Més enllà del seu ús recreatiu, aquesta pissarra es converteix en un recurs excel·lent per reforçar l'aprenentatge a la llar. Es pot fer servir per resoldre exercicis, escriure recordatoris, repassar temaris o crear esquemes visuals.

La seva superfície magnètica també permet fixar notes, horaris escolars o dibuixos mitjançant els imants inclosos. A més, gràcies a la seva lleugeresa, és fàcil d'instal·lar en dormitoris infantils, zones d'estudi o sales de joc.

Inclou el material de muntatge i està dissenyada perquè qualsevol adult la pugui fixar sense complicacions. Només es recomana retirar la làmina protectora abans del primer ús i fer servir sempre retoladors específics per a pissarres blanques.

Logotip de Lidl sobre una oficina a casa amb escriptori, pissarra organitzadora i decoració moderna
Estudiar a casa serà més entretingut que mai amb Lidl | Lidl, xcatalunya.cat

Donar suport a les famílies és el centre de Lidl

Lidl torna a demostrar que la seva prioritat és la família i cadascun dels seus integrants. Aquesta vegada, amb la tornada a l'escola, Lidl se centra a facilitar l'estudi a casa. I ho fa amb un producte que tothom vol tenir per ajudar els més petits de la llar.

Qualitat, utilitat i bon preu no estan renyits i Lidl ho demostra més que mai. Aquesta pissarra magnètica és una opció excel·lent per a pares que volen fomentar l'aprenentatge i l'organització a la llar de manera divertida i accessible. Una eina pràctica que pot esdevenir el nou centre creatiu de la llar sense necessitat de grans inversions.

