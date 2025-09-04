Ja és a Lidl el producte que els teus fills sempre han volgut: educatiu i barat

Actualment, es valora molt l'aprenentatge des de casa, per això comptar amb eines pràctiques que donin suport a l'estudi a la llar s'ha tornat imprescindible. Les famílies busquen opcions que fomentin la creativitat, reforcin l'estudi i mantinguin els infants entretinguts sense recórrer a pantalles. I Lidl està atent a cobrir totes les necessitats i ho fa amb propostes útils i simples.
Aquesta setmana, Lidl, preparant-se per a la tornada a l'escola, torna a destacar entre les preferències de consum, amb un producte senzill i molt funcional. Està orientat a millorar l'entorn educatiu domèstic i la seva proposta combina utilitat, bon preu i facilitat d'ús. És ideal per a les llars amb infants en edat escolar.
Lidl presenta una pissarra versàtil per jugar, aprendre i organitzar-se
Lidl posa a disposició dels seus clients una pissarra blanca magnètica amb mesures de 90 x 58,5 cm. És perfecta per escriure, dibuixar o estudiar quan no s'és a l'escola. Es pot instal·lar fàcilment a la paret, en format vertical o horitzontal, segons l'espai disponible.
La superfície és apta per a retoladors esborrables en sec i es pot netejar sense esforç. A més, inclou una safata desplaçable on es poden guardar el retolador, l'esborrador i altres accessoris.
El set complet inclou tres imants, un esborrador sec i un retolador amb suport magnètic, cosa que permet començar a utilitzar-la des del primer moment. Tot per només 13,99 euros, un preu competitiu dins el segment de consum familiar.
Lidl ha pensat aquesta pissarra per facilitar l'estudi diari
Més enllà del seu ús recreatiu, aquesta pissarra es converteix en un recurs excel·lent per reforçar l'aprenentatge a la llar. Es pot fer servir per resoldre exercicis, escriure recordatoris, repassar temaris o crear esquemes visuals.
La seva superfície magnètica també permet fixar notes, horaris escolars o dibuixos mitjançant els imants inclosos. A més, gràcies a la seva lleugeresa, és fàcil d'instal·lar en dormitoris infantils, zones d'estudi o sales de joc.
Inclou el material de muntatge i està dissenyada perquè qualsevol adult la pugui fixar sense complicacions. Només es recomana retirar la làmina protectora abans del primer ús i fer servir sempre retoladors específics per a pissarres blanques.
Donar suport a les famílies és el centre de Lidl
Lidl torna a demostrar que la seva prioritat és la família i cadascun dels seus integrants. Aquesta vegada, amb la tornada a l'escola, Lidl se centra a facilitar l'estudi a casa. I ho fa amb un producte que tothom vol tenir per ajudar els més petits de la llar.
Qualitat, utilitat i bon preu no estan renyits i Lidl ho demostra més que mai. Aquesta pissarra magnètica és una opció excel·lent per a pares que volen fomentar l'aprenentatge i l'organització a la llar de manera divertida i accessible. Una eina pràctica que pot esdevenir el nou centre creatiu de la llar sense necessitat de grans inversions.