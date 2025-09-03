Logo xcatalunya.cat
Societat

Felicitat màxima a Lidl: aquesta setmana arriba l'eina que deixa K.O. Leroy Merlin

Lidl llença l'eina que t'estalviarà molts euros, no només pel preu, sinó perquè ja no trucaràs més manetes

Foto d'Angélica Oyarzún
per Angélica Oyarzún

Cada vegada són més els consumidors que aposten per solucions pràctiques i que no requereixen contractar un especialista per al manteniment de la llar. És en aquesta tendència que Lidl ha pres la davantera i s'ha convertit en una font constant de novetats útils. Lidl continua sorprenent amb productes que competeixen directament amb grans cadenes especialitzades.

Aquesta setmana, Lidl llança una eina que ha estat molt esperada per aquells que valoren la funcionalitat i l'estalvi. Estarà disponible a totes les seves botigues des d'aquest divendres, 5 de setembre. Ja no serà necessari cridar un 'manetes' i serà una solució simple per a problemes comuns, però que afecten el funcionament habitual de la llar.

Eina destapacaños manual de color verd i negre amb un fons desenfocat d’un edifici modern
Des d'aquest divendres, Lidl tindrà a totes les seves botigues el netejacanonades | Lidl, xcatalunya.cat

Lidl presenta: un aliat potent contra els embussos

Disponible a botigues a partir de divendres 5 de setembre, aquesta eina de neteja està pensada per resoldre obstruccions a casa sense necessitat de trucar a un professional. Gràcies al seu disseny versàtil, es pot fer servir tant de manera manual com amb trepants.

Inclou una maneta per accionar-la manualment i un encaix hexagonal que permet connectar-la a eines elèctriques. També incorpora un sistema d'avanç i retrocés que en facilita l'ús en diferents situacions.

Està fabricada en acer i plàstic resistent, cosa que garanteix durabilitat sense comprometre la lleugeresa. Amb un pes aproximat d'1,8 kg i 8 metres de longitud, ofereix un abast suficient per a tasques domèstiques comunes. I qualsevol persona la pot fer servir, sense necessitat de coneixements específics.

Netejador de tubs Parkside de color verd amb detalls en negre i vermell, acompanyat d’informació sobre les seves característiques i un preu de 14,99 euros a Lidl
El preu del netejacanonades de Lidl és molt baix i és de gran ajuda per a totes les llars | Lidl, xcatalunya.cat

Lidl ha pensat en un disseny especial per al consumidor exigent

L'espiral té un diàmetre de 6,3 mm i és adequada per a canonades d'entre 12,6 i 40 mm d'ample. La seva velocitat màxima de 500 rpm permet una neteja eficaç en poc temps, fins i tot en casos complicats. A més del netejador, el paquet inclou la maneta d'accionament, cosa que completa un kit compacte però potent.

Tot això per un preu molt competitiu: 14,99 euros. Aquesta novetat respon a una demanda creixent per eines domèstiques que combinin eficiència, preu assequible i facilitat d'ús. Lidl reforça així la seva posició com a opció preferida en el segment de consum intel·ligent.

Persona utilitzant un trepant i una eina de fontaneria per desembussar el desguàs d’un lavabo amb el logotip de Lidl a la cantonada superior esquerra
Lidl ha pensat en tot i, des del disseny fins a la funcionalitat, aquesta eina és la millor | Lidl, xcatalunya.cat

En un mercat on les grans botigues dominen l'oferta d'eines, Lidl torna a marcar diferència amb productes pensats per al dia a dia. Aquesta espiral per a la neteja de canonades és prova que no cal gastar gaire per resoldre problemes comuns de la llar amb eficàcia. De vegades, les millors solucions es troben just on fas la compra setmanal.

