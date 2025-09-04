Ya está en Lidl el producto que tus hijos siempre han querido: educativo y barato

En la actualidad, cada vez se valora más el aprendizaje desde casa, por lo que contar con herramientas prácticas que apoyen el estudio en el hogar se ha vuelto imprescindible. Las familias buscan opciones que fomenten la creatividad, refuercen el estudio y mantengan a los niños entretenidos sin recurrir a pantallas. Y Lidl está atento a cubrir todas las necesidades y lo hace con propuestas útiles y simples.

Esta semana, Lidl preparándose para el regreso al cole, vuelve a destacar entre las preferencias de consumo, un producto sencillo y muy funcional. Está orientado a mejorar el entorno educativo doméstico y su propuesta combina utilidad, buen precio y facilidad de uso. Es ideal para los hogares con niños en edad escolar.

| Lidl, esp.xcatalunya.cat

Lidl presenta una pizarra versátil para jugar, aprender y organizarse

Lidl pone a disposición de sus clientes una pizarra blanca magnética con medidas de 90 x 58,5 cm. Es perfecta para escribir, dibujar o estudiar en cuando no se está en el cole. Puede instalarse fácilmente en la pared, en formato vertical u horizontal, según el espacio disponible.

La superficie es apta para rotuladores borrables en seco y se puede limpiar sin esfuerzo. Además, incluye una bandeja desplazable donde se pueden guardar el rotulador, el borrador y otros accesorios.

El set completo incluye tres imanes, un borrador seco y un rotulador con soporte magnético, lo que permite empezar a usarla desde el primer momento. Todo por solo 13,99 euros, un precio competitivo dentro del segmento de consumo familiar.

Lidl ha pensado esta pizarra para facilitar el estudio diario

Más allá de su uso recreativo, esta pizarra se convierte en un excelente recurso para reforzar el aprendizaje en el hogar. Puede emplearse para resolver ejercicios, escribir recordatorios, repasar temarios o crear esquemas visuales.

Su superficie magnética también permite fijar notas, horarios escolares o dibujos mediante los imanes incluidos. Además, gracias a su ligereza, es fácil de instalar en dormitorios infantiles, zonas de estudio o salas de juego.

Incluye el material de montaje y está diseñada para que cualquier adulto pueda fijarla sin complicaciones. Solo se recomienda retirar la lámina protectora antes del primer uso y emplear siempre rotuladores específicos para pizarras blancas.

Apoyar a las familias es el centro de Lidl

Lidl vuelve a demostrar que su prioridad está en la familia y en cada uno de sus integrantes. Esta vez, con el regreso al colegio, Lidl se centra en facilitar el estudio en casa. Y lo hace con un producto que todos quieren tener para ayudar a los más pequeños del hogar.

Calidad, utilidad y buen precio no están reñidos y Lidl lo demuestra más que nunca. Esta pizarra magnética es una opción excelente para padres que desean fomentar el aprendizaje y la organización en el hogar de forma divertida y accesible. Una herramienta práctica que puede convertirse en el nuevo centro creativo del hogar sin necesidad de grandes inversiones.