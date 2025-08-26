Logo xcatalunya.cat
Logotip de Lidl a la façana d’una botiga amb el rostre d’una dona rossa assenyalant i un producte difuminat dins d’un cercle vermell
Una sorpresa inesperada ha captat l'atenció de l'Iris a Lidl | Lidl, TikTok, Montaje propio, @que_lo_pruebe_iris
Iris, experta en menjar, sorpresa amb aquesta novetat de Lidl: 'Fa força bona pinta'

L'Iris ho prova i no dubta: el nou de Lidl té alguna cosa que podria canviar la teva propera compra sense que te n'adonis

Foto d'Angélica Oyarzún
per Angélica Oyarzún

Amb el final de les vacances i la tornada a la rutina, molts consumidors busquen productes ràpids però saborosos per al dia a dia. Davant d'aquest panorama, les novetats de Lidl tornen a agafar protagonisme. El seu nom ressona i destaca constantment a les xarxes pels seus llançaments virals.

Les darreres setmanes, la cadena ha sorprès amb una nova proposta que combina sabor internacional, format pràctic i preu assequible. És un aliment que ha llançat recentment i que ja està generant reaccions entre aquells que segueixen de prop cada novetat en alimentació. Entre ells, l'experta en menjar Iris, que no ha dubtat a donar el seu veredicte.

Pizza envasada amb carn de porc estil cochinita pibil en un supermercat
La primera novetat en pizza que presenta Iris és la de carn de porc, estil cochinita pibil | Lidl, Montaje propio

Dues noves pizzes que criden l'atenció del consumidor

Lidl ha incorporat dues noves pizzes que destaquen per la seva originalitat: cochinita pibil i pollastre a l'estil masala. Totes dues combinen ingredients poc comuns en aquest format. És una aposta per oferir quelcom diferent dins del consum habitual.

Iris, reconeguda pel seu criteri en productes de supermercat, va compartir la seva impressió després de descobrir-les. En la seva anàlisi visual, no va dubtar a assenyalar que totes dues tenen "bastant bona pinta". Va mostrar els envasos i va donar pas als detalls de cada varietat.

Les dues pizzes estan disponibles a les botigues Lidl a un preu tancat de 2,99 euros. Aquest cost les converteix en una alternativa competitiva davant d'altres propostes similars. L'equilibri entre sabor, novetat i preu resulta atractiu per als consumidors.

Persona sostenint una pizza de pollastre estil tikka masala en el seu embolcall davant d’un fons borros de colors vius
La pizza de pollastre estil tikka masala conté una barreja d'espècies molt suaus | Lidl, Montaje propio

Lidl respon a les preferències amb novetats ben rebudes

Amb aquesta incorporació, Lidl continua reforçant el seu catàleg amb productes que connecten amb els gustos actuals. Plats internacionals, llestos per enfornar i a preus ajustats. Aquest tipus de llançaments encaixa bé en la rutina d'aquells que valoren la comoditat sense renunciar al sabor.

La pizza de cochinita pibil presenta una recepta d'inspiració mexicana, amb carn marinada i especiada. La de pollastre masala, per la seva banda, porta una barreja d'espècies suaus i tocs cremosos. Totes dues opcions amplien la varietat per a aquells que gaudeixen de sabors diferents.

Aquestes novetats se sumen a una estratègia clara d'acostar-se a les preferències reals dels consumidors espanyols. En un mercat tan competitiu com el del supermercat, destacar amb propostes úniques és clau. I Lidl sembla tenir clara la direcció: sabor internacional, format pràctic i bon preu.

