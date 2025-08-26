Iris, experta en menjar, sorpresa amb aquesta novetat de Lidl: 'Fa força bona pinta'

Amb el final de les vacances i la tornada a la rutina, molts consumidors busquen productes ràpids però saborosos per al dia a dia. Davant d'aquest panorama, les novetats de Lidl tornen a agafar protagonisme. El seu nom ressona i destaca constantment a les xarxes pels seus llançaments virals.
Les darreres setmanes, la cadena ha sorprès amb una nova proposta que combina sabor internacional, format pràctic i preu assequible. És un aliment que ha llançat recentment i que ja està generant reaccions entre aquells que segueixen de prop cada novetat en alimentació. Entre ells, l'experta en menjar Iris, que no ha dubtat a donar el seu veredicte.
Dues noves pizzes que criden l'atenció del consumidor
Lidl ha incorporat dues noves pizzes que destaquen per la seva originalitat: cochinita pibil i pollastre a l'estil masala. Totes dues combinen ingredients poc comuns en aquest format. És una aposta per oferir quelcom diferent dins del consum habitual.
Iris, reconeguda pel seu criteri en productes de supermercat, va compartir la seva impressió després de descobrir-les. En la seva anàlisi visual, no va dubtar a assenyalar que totes dues tenen "bastant bona pinta". Va mostrar els envasos i va donar pas als detalls de cada varietat.
Les dues pizzes estan disponibles a les botigues Lidl a un preu tancat de 2,99 euros. Aquest cost les converteix en una alternativa competitiva davant d'altres propostes similars. L'equilibri entre sabor, novetat i preu resulta atractiu per als consumidors.
Lidl respon a les preferències amb novetats ben rebudes
Amb aquesta incorporació, Lidl continua reforçant el seu catàleg amb productes que connecten amb els gustos actuals. Plats internacionals, llestos per enfornar i a preus ajustats. Aquest tipus de llançaments encaixa bé en la rutina d'aquells que valoren la comoditat sense renunciar al sabor.
La pizza de cochinita pibil presenta una recepta d'inspiració mexicana, amb carn marinada i especiada. La de pollastre masala, per la seva banda, porta una barreja d'espècies suaus i tocs cremosos. Totes dues opcions amplien la varietat per a aquells que gaudeixen de sabors diferents.
Aquestes novetats se sumen a una estratègia clara d'acostar-se a les preferències reals dels consumidors espanyols. En un mercat tan competitiu com el del supermercat, destacar amb propostes úniques és clau. I Lidl sembla tenir clara la direcció: sabor internacional, format pràctic i bon preu.