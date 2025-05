La iniciativa de Caixabank que els majors de 65 anys estaven esperant

En un context econòmic marcat per l'envelliment poblacional i la creixent digitalització dels serveis financers, les persones majors de 65 anys s'enfronten a desafiaments significatius per gestionar les seves finances personals. La bretxa digital i la necessitat d'atenció personalitzada s'han convertit en preocupacions centrals per a aquest col·lectiu, que representa una proporció cada vegada més gran de la població espanyola.

Segons dades recents, més de quatre milions de clients de CaixaBank tenen més de 65 anys, cosa que posiciona l'entitat com a líder en l'atenció a aquest segment demogràfic.

En resposta a aquestes necessitats, CaixaBank ha desenvolupat el programa "CaixaBank Sèniors", una iniciativa que busca oferir solucions financeres adaptades i un servei personalitzat per millorar l'experiència bancària de les persones grans.

Atenció personalitzada i serveis adaptats

El programa "CaixaBank Sèniors" se centra a proporcionar una atenció personalitzada a través de gestors especialitzats que comprenen les necessitats específiques dels clients majors de 65 anys. Aquests gestors ofereixen assessorament en productes financers, planificació de la jubilació i gestió del patrimoni, assegurant que els clients rebin un servei d'acord amb les seves circumstàncies.

A més, el programa inclou serveis adaptats com horaris d'atenció ampliats a les oficines, facilitant l'accés als serveis bancaris sense les restriccions habituals. També s'ha implementat una línia telefònica exclusiva per a clients sèniors, el 900 365 065, atesa per agents capacitats per resoldre consultes i oferir assistència personalitzada.

Per a aquells que prefereixen la banca digital, CaixaBank ha desenvolupat una sèrie de recursos educatius i tutorials dissenyats per facilitar l'ús de la banca en línia i els caixers automàtics, promovent l'autonomia digital entre els clients grans.

Productes financers dissenyats per a la tercera edat

El programa ofereix una gamma de productes financers específicament dissenyats per a les persones grans, incloent:

Renda Vitalícia: Una opció que permet als clients convertir els seus estalvis en ingressos mensuals garantits de per vida, proporcionant estabilitat financera durant la jubilació.

MyCard Sèniors: Una targeta de crèdit adaptada que ofereix control total sobre les despeses, amb opcions de pagament flexibles i eines per gestionar les compres de manera senzilla.

MyBox Protecció Sèniors: Un servei de protecció personal que ofereix assistència les 24 hores, els 365 dies de l'any, tant dins com fora de la llar, brindant tranquil·litat i seguretat als clients i les seves famílies.

MyBox Salut Sèniors: Una assegurança de salut amb cobertures completes, dissenyada per a persones entre 63 i 84 anys, que inclou accés a una àmplia xarxa de professionals i serveis mèdics.

MyBox Decesos Sèniors: Una assegurança que facilita les gestions i tràmits en cas de defunció, alleujant la càrrega administrativa i emocional per als familiars.

Compromís amb la inclusió i la formació

CaixaBank ha demostrat un compromís continu amb la inclusió financera de les persones grans. L'entitat ha format més de 30.000 empleats en atenció preferent a aquest col·lectiu, assegurant que el personal estigui capacitat per oferir un servei empàtic i eficient.

A més, s'han implementat mesures com l'adaptació dels caixers automàtics per facilitar-ne l'ús per part dels clients sèniors i l'organització de sessions formatives presencials per fomentar l'autonomia en la gestió financera.

Aquestes iniciatives reflecteixen un enfocament integral que combina l'atenció personalitzada amb la innovació tecnològica, buscant millorar la qualitat de vida de les persones grans i garantir la seva inclusió en el sistema financer.