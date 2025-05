Dinar de diumenge a Bonpreu i Esclat amb descompte important

El diumenge és tradicionalment un dia en què moltes famílies busquen relaxar-se i gaudir d'un bon dinar, lluny de l'estrès de la cuina setmanal. És precisament en aquests dies quan els supermercats intensifiquen les seves estratègies de màrqueting i llancen promocions especials dirigides específicament a aquest moment de descans.

Bonpreu i Esclat, referents en el sector de la distribució a Catalunya, no són l'excepció, i per a aquest cap de setmana ofereixen una promoció que combina qualitat, practicitat i estalvi.

En els últims anys, una tendència clara en el consum familiar és optar per menjars preparats o semipreparats els caps de setmana. Aquesta tendència està motivada per la manca de temps, però també pel desig d'aprofitar al màxim els moments familiars sense les obligacions habituals del dia a dia.

| BonpreuEsclat

Segons estudis recents, la compra de plats ja cuinats o productes frescos llestos per consumir s'ha incrementat en més d'un 25% en els últims cinc anys, una dada que confirma com les preferències del consumidor han evolucionat cap a la comoditat i qualitat.

Menú estalvi de diumenge: qualitat i preu imbatibles

Conscients d'aquesta realitat, Bonpreu i Esclat ofereixen aquests dies un menú especialment atractiu per només 11,95 euros, una rebaixa significativa davant del seu preu original de 14,12 euros. El menú estalvi inclou un pollastre sencer rostit de 950 grams, elaborat amb ingredients seleccionats i cuinat a la perfecció per oferir un sabor sucós i una textura tendra.

A més del pollastre rostit, l'oferta inclou una tradicional barra de pa de coca de 250 grams, coneguda per la seva textura cruixent i sabor autèntic, ideal per acompanyar el plat principal. Finalment, per completar aquest menú pensat especialment per a un diumenge en família, el supermercat ofereix una bossa de patates Gourmet Bonpreu de 150 grams.

Aquestes patates, cruixents i acuradament seleccionades, aporten el toc perfecte d'acompanyament, fent d'aquesta proposta una solució integral per al dinar dominical.

| Bonpreu

Per què triar aquest menú?

A més de l'evident estalvi econòmic, l'avantatge principal d'aquesta proposta rau en la qualitat dels seus productes. El pollastre rostit destaca per ser un producte fresc, cuinat diàriament en els propis establiments, cosa que garanteix la seva frescor i sabor. Per la seva banda, el pa de coca, elaborat segons receptes tradicionals catalanes, afegeix aquest toc artesanal que molts consumidors busquen.

Aquest menú estalvi està disponible exclusivament en aquells establiments Bonpreu i Esclat que compten amb servei de rostisseria, assegurant així la frescor i disponibilitat immediata del producte. És una excel·lent opció no només per la qualitat dels aliments, sinó també per la comoditat que representa per a les famílies que desitgen gaudir del diumenge sense complicacions culinàries.

Finalment, per a aquells que vulguin personalitzar encara més aquest dinar dominical, poden acompanyar el menú amb una amanida fresca o una salsa casolana senzilla, com un allioli o una salsa brava, realçant així el sabor del pollastre i les patates. Sens dubte, una proposta pràctica, deliciosa i econòmica que confirma per què Bonpreu i Esclat continuen sent líders en tendències de consum en el mercat català.