Anunci urgent de Bankinter als clients d’EVO Banco

per Mireia Puig

El món bancari espanyol viu un període de grans transformacions. En els darrers mesos, els clients han vist com les entitats aposten per integracions, noves tecnologies i una oferta digital cada cop més sofisticada. Aquest context, marcat per la recerca d'eficiència i l'auge dels serveis en línia, es tradueix en una competència ferotge.

Mentre els grans bancs continuen explorant aliances i fusions, els clients exigeixen plataformes segures, ràpides i amb un ventall més ampli de productes. En aquest escenari, l'anunci de Bankinter sobre la integració d'EVO Banco marca un nou capítol. Un moviment que, més enllà del canvi de marca, suposa un punt d'inflexió en l'accés a la banca digital.

La integració d'EVO: què implica per a milers d'usuaris

Bankinter ha confirmat que a partir de juliol culminarà la integració tecnològica d'EVO Banco. Els clients d'EVO passaran a operar completament sota l'estructura de Bankinter. Això vol dir que desapareixeran la web i l'aplicació d'EVO. L'operativa, a partir d'aquell moment, només serà possible a través dels canals digitals, telefònics i presencials de Bankinter.

| Wikipedia

L'entitat assegura que els contractes ja actius no patiran canvis. Les condicions d'hipoteques, préstecs i comptes continuaran sent les mateixes després de la migració. Tanmateix, l'accés a la banca digital de Bankinter portarà una oferta més àmplia.

Els usuaris podran utilitzar noves eines i serveis, a més de beneficiar-se d'una atenció personalitzada. Bankinter ha invertit en plataformes segures i sistemes de gestió certificats, buscant que la transició sigui fluida i sense incidències per al client final.

Noves oportunitats: més productes i serveis a disposició

Una de les principals novetats serà l'accés a productes bancaris més rendibles. Bankinter ofereix comptes remunerades com el Compte Nòmina i el No Nòmina, que permeten obtenir fins a un 5% TAE el primer any.

A més, els clients tindran accés a targetes de crèdit innovadores, entre les quals la Targeta Dúo i la Visa Solidarios, dissenyada per col·laborar amb ONGs. L'oferta inclou també targetes virtuals per a compres segures i serveis avançats com el fraccionament de pagaments o el nou ‘Paga Còmode’, que permet flexibilitzar rebuts i transferències, fins i tot pagaments rebuts per Bizum.

En l'àmbit de la inversió, el salt és notable. Bankinter posa a disposició dels nous clients d'EVO més de 8.000 fons d'inversió, incloses opcions sostenibles i gestores internacionals. També destaca el servei de roboadvisor, que facilita la gestió digital de carteres de fons i plans de pensions. Els usuaris podran contractar productes de renda fixa i variable, i tindran accés a plans de pensions de diverses modalitats.

| XCatalunya, Banco de España

A això s'hi suma una oferta d'assegurances més àmplia i la possibilitat d'accedir, per primer cop, a la banca patrimonial per a la gestió de grans patrimonis.

Bankinter reforça la seva aposta digital amb l'absorció d'EVO

L'absorció d'EVO Banco per part de Bankinter no és només un canvi per als usuaris. Suposa un moviment estratègic que enforteix la posició de Bankinter al mercat espanyol. L'entitat guanya múscul digital i amplia la seva base de clients amb perfils joves i acostumats a operar en línia. Bankinter consolida així el seu model omnicanal, amb una xarxa d'oficines físiques que complementen l'operativa digital.

Amb aquest pas, Bankinter mostra que la banca del futur serà flexible, personalitzada i oberta a la innovació. Per als clients d'EVO, el repte és adaptar-se a una nova plataforma i aprofitar al màxim una oferta més diversificada i rendible. Per a Bankinter, és la confirmació del seu paper com a actor clau en la nova banca digital que s'està configurant a Espanya.