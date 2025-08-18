Inés Nieto, farmacèutica, al·lucina amb aquest sèrum de Mercadona: 'Està bé'

En el món de la cura facial, trobar productes eficaços i accessibles s'ha convertit en una autèntica prioritat per a molts. Les rutines de bellesa ja no estan reservades només per a cosmètica de luxe. Avui, cadenes com Mercadona ofereixen solucions que sorprenen per la seva qualitat i resultats visibles.
Aquesta tendència ha fet que diversos articles de baix cost guanyin popularitat tant a les xarxes socials com entre experts en dermocosmètica. L'auge d'aquests productes demostra que eficàcia i bon preu poden anar de la mà. Un dels exemples més comentats en les últimes setmanes el trobem als passadissos de Mercadona.
El sèrum de Mercadona que guanya terreny entre experts i consumidors
El Sèrum Hidrata de Deliplus ha captat l'atenció per la seva fórmula completa i el seu preu competitiu. Es ven en format de 30 ml i té un cost que ronda els 5,50 euros. La seva combinació d'àcid hialurònic i ceramides el converteix en un producte altament hidratant.
Gràcies a aquests ingredients, millora la textura de la pell, aporta lluminositat i ajuda a reforçar la barrera cutània. La seva composició ha estat comparada amb opcions d'alta gamma, demostrant que no cal gastar una fortuna per cuidar el rostre. Fins i tot s'ha assenyalat la seva similitud amb el reconegut producte de Sesderma, fabricat per la mateixa companyia.
Inés Nieto, farmacèutica especialitzada a assessorar els consumidors, ha elogiat aquest sèrum a través dels seus canals digitals. En paraules seves, "està bé" i destaca per la seva bona tolerància en diferents tipus de pell. A més, assenyala que, tot i incloure retinol, és apte per al dia si s'utilitza amb protector solar.
Una fórmula senzilla amb resultats reals
La clau de l'èxit d'aquest producte rau en la seva formulació rica i efectiva. A l'àcid hialurònic i les ceramides s'hi sumen actius com colesterol, retinol, retinal i vitamina E. Tots ells actuen en sinergia per hidratar, reparar i revitalitzar la pell.
La farmacèutica també esmenta que és una gran opció per a qui pateix de pell seca, mixta o apagada. S'adapta fàcilment a qualsevol rutina facial, oferint resultats notables des de les primeres aplicacions. Això ha consolidat la seva fama entre qui cerca eficàcia sense sortir-se del pressupost.
Mercadona torna així a demostrar que qualitat i preu poden conviure al mateix prestatge. Aquest sèrum es posiciona com una de les millors alternatives d'hidratació facial dins de la seva categoria. Una elecció intel·ligent que segueix guanyant adeptes per la seva efectivitat comprovada.