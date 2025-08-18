Inés Nieto, farmacéutica, alucina con este sérum de Mercadona: 'Está bien'

En el mundo del cuidado facial, encontrar productos eficaces y accesibles se ha convertido en una auténtica prioridad para muchos. Las rutinas de belleza ya no están reservadas solo para cosmética de lujo. Hoy, cadenas como Mercadona ofrecen soluciones que sorprenden por su calidad y resultados visibles.

Esta tendencia ha llevado a que varios artículos de bajo coste ganen popularidad tanto en redes sociales como entre expertos en dermocosmética. El auge de estos productos demuestra que eficacia y buen precio pueden ir de la mano. Uno de los ejemplos más comentados en las últimas semanas lo encontramos en los pasillos del Mercadona.

El sérum de Mercadona que gana terreno entre expertos y consumidores

El Sérum Hidrata de Deliplus ha captado la atención por su fórmula completa y su precio competitivo. Se vende en formato de 30 ml y tiene un coste que ronda los 5,50 euros. Su combinación de ácido hialurónico y ceramidas lo convierte en un producto altamente hidratante.

Gracias a estos ingredientes, mejora la textura de la piel, aporta luminosidad y ayuda a reforzar la barrera cutánea. Su composición ha sido comparada con opciones de alta gama, demostrando que no hace falta gastar una fortuna para cuidar el rostro. Incluso se ha señalado su similitud con el reconocido producto de Sesderma, fabricado por la misma compañía.

Inés Nieto, farmacéutica especializada en asesorar a los consumidores, ha elogiado este sérum a través de sus canales digitales. En sus palabras, “está bien” y destaca por su buena tolerancia en diferentes tipos de piel. Además, señala que, pese a incluir retinol, es apto para el día si se usa con protector solar.

Una fórmula sencilla con resultados reales

La clave del éxito de este producto radica en su formulación rica y efectiva. Al ácido hialurónico y las ceramidas se suman activos como colesterol, retinol, retinal y vitamina E. Todos ellos actúan en sinergia para hidratar, reparar y revitalizar la piel.

La farmacéutica también menciona que es una gran opción para quienes sufren de piel seca, mixta o apagada. Se adapta fácilmente a cualquier rutina facial, ofreciendo resultados notables desde las primeras aplicaciones. Esto ha consolidado su fama entre quienes buscan eficacia sin salirse del presupuesto.

Mercadona vuelve así a demostrar que calidad y precio pueden convivir en la misma estantería. Este sérum se posiciona como una de las mejores alternativas de hidratación facial dentro de su categoría. Una elección inteligente que sigue ganando adeptos por su efectividad comprobada.