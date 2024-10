Hisenda s'actualitza: Així podràs pagar la Declaració de la Renda el 2025

La Declaració de la Renda, una obligació fiscal anual a Espanya, requereix milions de contribuents presentar els seus ingressos i pagar l'impost sobre la renda de les persones físiques (IRPF). Fins ara, el pagament d'aquest impost es limitava a la domiciliació bancària, un mètode eficaç però que no té la flexibilitat que ofereixen les opcions digitals. L'any 2025, l'Agència Tributària permetrà als ciutadans pagar l'IRPF mitjançant Bizum i targeta bancària, una novetat que promet fer el procés molt més ràpid, accessible i còmode.

L'ús de Bizum, una eina ja estesa entre els espanyols per a pagaments mòbils, facilitarà el procés de pagament, permetent fer la transacció des d'un dispositiu mòbil i en només uns segons. Actualment, gairebé el 40% dels ciutadans utilitza Bizum, cosa que fa que aquesta nova opció de pagament es percebi com una millora significativa. També s'habilitarà el pagament amb targeta bancària, una altra alternativa popular i senzilla que ofereix a l'usuari una opció de pagament ràpida i segura sense necessitat d'un compte específic per a la declaració.

La introducció de Bizum i targetes bancàries com a opcions de pagament reflecteix un esforç de l'Agència Tributària per modernitzar els serveis. Des de fa uns quants anys, l'organisme ha implementat millores digitals, incloent-hi l'atenció online i telefònica i l'ús d'una aplicació mòbil, que permet als contribuents presentar la declaració de manera virtual i fer consultes en temps real.

| Bizum

Per què un canvi en els mètodes de pagament?

Fins ara, el pagament de la declaració de la renda mitjançant domiciliació bancària era pràctic, però sovint presentava inconvenients. Aquest mètode requeria que l'usuari tingués un compte bancari adequat i limitava la rapidesa del pagament, ja que depenia de la gestió de l'entitat bancària. Ara, el pagament amb Bizum permet als contribuents gestionar les seves obligacions fiscals en temps real i facilita el procés per a aquells que prefereixen evitar gestions bancàries o que no tenen un compte al banc de l'Agència Tributària.

El pagament amb targeta bancària és una altra opció que redueix els temps de processament i simplifica el procés, evitant els tràmits addicionals. A més, brinda al contribuent una alternativa que ja està molt estesa en altres pagaments digitals, com ara les compres en línia, i que molts ciutadans troben fiable i accessible.

L'actualització dels mètodes de pagament suposa diversos beneficis tant per als contribuents com per a l'Agència Tributària. Els contribuents poden complir les obligacions fiscals de manera més ràpida i sense haver de recórrer a les oficines físiques, estalviant temps i reduint el risc d'errors de pagament. Per a Hisenda, això representa una millora del flux de recaptació, ja que el procés de pagament s'automatitza i es torna més eficient.

L'ús de Bizum i la targeta bancària també és una estratègia per adaptar-se a les tendències digitals actuals. Espanya ha experimentat un apogeu en l'ús de pagaments mòbils i electrònics, i la introducció d'aquests mètodes en l'àmbit de la tributació marca un avenç en l'adaptació de l'administració a les preferències i les demandes dels ciutadans.