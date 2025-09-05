Logo xcatalunya.cat
He trobat a Mercadona la solució definitiva contra la calç: KO absolut a Lidl

Mercadona presenta la solució més potent i efectiva per acabar d'una vegada per totes amb un problema a les llars

Angélica Oyarzún

En moltes llars espanyoles, la calç és una de les grans enemigues de les aixetes, dutxes i superfícies del bany o la cuina. Les taques blanques, els residus sòlids i l'opacitat de la brillantor són símptomes d'acumulació que afecten tant l'estètica com el bon funcionament dels sistemes. Provar receptes casolanes i qualsevol producte nou que diu combatre la calç és una rutina de molts.

Tanmateix, amb aquest producte de Mercadona no hi ha calç que s'hi resisteixi. Davant d'aquest problema comú, però molest, els consumidors busquen productes que siguin eficaços, ràpids i fàcils d'aplicar. Mercadona ha pensat en tot i ha llançat una opció que destaca davant d'altres del mercat i deixa enrere fórmules velles de neteja.

Eficàcia concentrada en una fórmula que arriba a tot

El Netejador Anticalç Bosque Verde en format pistola és la nova aposta de Mercadona per fer front a les incrustacions de calç. La seva fórmula densa permet arribar fins i tot als racons més difícils i eliminar residus amb alta eficàcia.

Aquest esprai desincrusta, neteja i deixa una brillantor intensa sobre superfícies com aixetes, dutxes, filtres, acer inoxidable, vidre i banyeres d'hidromassatge. És també una excel·lent opció per a cuines i sanitaris amb acumulacions persistents.

Gràcies al seu format, la seva aplicació és senzilla en zones àmplies. A més, desenroscant el capçal es pot fer servir líquid directe per a peces petites o zones difícils de desmuntar. El netejador anticalç amb format de gatell té un preu molt baix, només 1,60 els 750 ml.

El mètode pràctic de Mercadona que respon a les necessitats

Per netejar sortides d'aigua com filtres o flexos, n'hi ha prou amb submergir les peces en el líquid durant un màxim de dues hores. Si no es poden extreure, una bossa amb producte fixada amb goma elàstica fa la feina amb eficàcia.

En superfícies àmplies, es polvoritza el netejador, es deixa actuar 10 minuts i es retira amb una baieta humida. Si la calç persisteix, es pot repetir el procés sense complicacions ni risc per al material.

El netejador de Mercadona es corona com el millor

Aquest netejador anticalç ha guanyat terreny davant d'altres opcions en supermercats per la seva versatilitat i resultats visibles. Els consumidors valoren que Mercadona ofereixi una solució potent, pràctica i a l'abast de qualsevol butxaca.

A més, el producte compleix amb les preferències actuals: eficàcia immediata, facilitat d'ús i utilitat en múltiples superfícies de la llar. El seu èxit és una mostra de com un supermercat pot connectar amb les necessitats reals de qui compra. Acomiada't de les lluites obsessives contra la calç, amb Mercadona tot és més fàcil i barat.

