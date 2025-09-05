Logo es.xcatalunya.cat
Logo es.xcatalunya.cat
CA
Logo Telegram
Mujer sonriente señalando el letrero de Mercadona con un símbolo de Lidl tachado en primer plano
Mercadona ha dejado a la competencia en el camino con este producto de limpieza | Mercadona, Lidl, esp.xcatalunya.cat, Khosro, Canva de vitaliikrasnoselskyi
Sociedad

He encontrado en Mercadona la solución definitiva contra la cal: KO absoluto a Lidl

Mercadona presenta la solución más potente para acabar de una vez con la competencia y con la cal de todo el hogar

Foto de Angélica Oyarzún
por Angélica Oyarzún

En muchos hogares españoles, la cal es una de las grandes enemigas de grifos, duchas y superficies del baño o la cocina. Las manchas blancas, los restos sólidos y la opacidad del brillo son síntomas de acumulación que afectan tanto a la estética como al buen funcionamiento de los sistemas. Probar recetas caseras y cuanto producto nuevo dice combatir la cal es una rutina de mucho.

Sin embargo, con este producto de Mercadona no hay cal que se resista. Frente a este problema común, pero molesto, los consumidores buscan productos que sean eficaces, rápidos y fáciles de aplicar. Mercadona ha pensado en todo y ha lanzado una opción que destacando frente a otras del mercado y deja atrás fórmulas arcaicas de limpieza.

Botella de limpiador anticalcáreo con atomizador azul y fondo desenfocado.
El antical de Mercadona con formato de pistola llega a los lugares más difíciles de alcanzar | Mercadona

Eficacia concentrada en una fórmula que llega a todo

El Limpiador Antical Bosque Verde en formato pistola es la nueva apuesta de Mercadona para hacer frente a las incrustaciones de cal. Su fórmula densa permite alcanzar incluso los rincones más difíciles y eliminar residuos con alta eficacia.

Este spray desincrusta, limpia y deja un brillo intenso sobre superficies como grifos, duchas, filtros, acero inoxidable, cristal y bañeras de hidromasaje. Es también una excelente opción para cocinas y sanitarios con acumulaciones persistentes.

Gracias a su formato en pistola, su aplicación es sencilla en zonas amplias, mientras que desenroscando el cabezal se puede usar líquido directo para piezas pequeñas o zonas difíciles de desmontar. El precio del antical con formato de gatillo tiene un precio muy bajo, solo 1,60 los 750 ml.

Persona con guantes verdes limpiando una llave de baño con un trapo azul y un producto antical mientras sostiene un rociador, en la esquina inferior izquierda aparece un icono de canasta de supermercado
El antical de Mercadona es especial para quitar la cal de grifos en baños y cocinas | Mercadona, Valerii Honcharuk, Montaje propio

El método práctico de Mercadona que responde a las necesidades

Para limpiar salidas de agua como filtros o flexos, basta con sumergir las piezas en el líquido durante un máximo de dos horas. Si no pueden extraerse, una bolsa con producto fijada con goma elástica hace el trabajo con eficacia.

En superficies amplias, se pulveriza el limpiador, se deja actuar 10 minutos y se retira con una bayeta húmeda. Si la cal persiste, se puede repetir el proceso sin complicaciones ni riesgo para el material.

Una mujer limpia una bañera con un producto anticalcáreo y, al lado, una imagen de un producto de limpieza antical de Mercadona.
Mercadona ha pensado en todo y tiene la mejor solución contra la cal | Mercadona, DAPA Images, esp.xcatalunya.cat

El limpiador de Mercadona se corona como el mejor

Este limpiador antical ha ganado terreno frente a otras opciones en supermercados por su versatilidad y resultados visibles. Los consumidores valoran que Mercadona ofrezca una solución potente, práctica y al alcance de cualquier bolsillo.

Además, el producto cumple con las preferencias actuales: eficacia inmediata, facilidad de uso y utilidad en múltiples superficies del hogar. Su éxito es una muestra de cómo un supermercado puede conectar con las necesidades reales de quienes compran. Ya no más luchas obsesivas contra la cal, con Mercadona todo es más fácil y barato.

➡️ Sociedad