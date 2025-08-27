He encontrado en Mercadona la bebida de 1 euro que sabe a Aquarius: está arrasando

Cada día, con mayor frecuencia, los consumidores han buscado alternativas más económicas a los refrescos tradicionales sin renunciar al sabor. Mercadona se ha convertido en el lugar perfecto para descubrir nuevas propuestas que sorprenden tanto por su calidad como por su precio. Y, una vez más, Mercadona vuelve a marcar tendencia con una de sus bebidas más comentadas del momento.

Las opciones refrescantes llevan la delantera, especialmente en verano, cuando el calor obliga a hidratarse con frecuencia. Sin embargo, no se trata solo de calmar la sed, sino de contar con productos que también aporten ligereza y buen sabor. Con ese objetivo, Mercadona ha dado en el clavo con una bebida isotónica que ya compite de igual a igual con marcas muy reconocidas.

| Mercadona

La bebida de Mercadona que conquista a todos

La bebida rehidratante ISO Drink de Mercadona está disponible en varios sabores, entre ellos limón y naranja. Se puede encontrar en formatos de lata de 330 ml o botella de 1,5 litros. Su sabor recuerda al de bebidas deportivas populares, pero con la ventaja de un precio mucho más económico: alrededor de 1 euro por botella.

Se trata de un refresco ligero, sin gas y muy fácil de beber, apto tanto para deportistas como para quienes buscan una alternativa al agua. Está formulado para favorecer la hidratación después del ejercicio, en excursiones o simplemente en días de calor. Su sabor cítrico, suave y natural lo convierte en una opción ideal para toda la familia.

Mercadona también ofrece la versión ISO Drink Zero, sin azúcares añadidos, perfecta para quienes desean cuidar más su consumo calórico. De esta forma, la cadena de supermercados amplía la gama y responde a las preferencias de distintos perfiles de consumidores.

| Mercadona

Mercadona ha dejado felices a todos los consumidores

El éxito de esta bebida se explica por tres factores fundamentales: precio, sabor y accesibilidad. A solo 1 euro, resulta más barata que muchas marcas tradicionales, lo que la convierte en una opción atractiva para el consumo diario.

Las redes sociales han contribuido a su popularidad, con usuarios que la destacan como una alternativa económica al clásico Aquarius. Comentarios como “sabe igual de refrescante” o “me ha sorprendido su sabor” se multiplican en perfiles dedicados a recomendar productos de supermercado.

La fórmula mejorada, con menos cantidad de azúcar, ha sido otro de los puntos fuertes que ha convencido a los consumidores. Además, se puede beber tanto fría como a temperatura ambiente, aunque en verano se disfruta mucho más recién salida de la nevera.

Con ISO Drink, Mercadona vuelve a demostrar su capacidad para detectar lo que sus clientes buscan: novedades, buen precio y calidad en un mismo producto. Una bebida que ya está arrasando y que se perfila como imprescindible para quienes quieren hidratarse sin gastar de más.