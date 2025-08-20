He provat la bogeria de 2 euros de Mercadona a la meva rentadora i n'estic encantada

A casa fem servir la rentadora gairebé cada dia, però rarament pensem a netejar-la per dins. És un d'aquells electrodomèstics que donem per fet que tot està bé fins que alguna cosa falla. Entre la humitat, el sabó i els residus, pot generar olors, taques i avaries si no es cuida correctament.
Per això, trobar productes eficaços i assequibles per al seu manteniment s'ha tornat essencial. Les solucions casolanes no sempre són suficients ni pràctiques. Afortunadament, Mercadona ha pensat en tot i ofereix productes que marquen la diferència per molt pocs diners.
El netejador de Mercadona que em va sorprendre i va revolucionar la meva rutina
Quan me'n van parlar per primera vegada, no m'ho vaig creure, però vaig decidir provar-ho perquè el preu és molt baix. Vaig fer servir el Neteja Rentadores Bosque Verde líquid de Mercadona i vaig quedar encantada, la rentadora semblava acabada de comprar. Amb un envàs de 250 ml i un preu de només 1,95 euros, elimina residus de sabó, pelusses i brutícia acumulada a l'interior.
L'aplicació és molt senzilla: només cal abocar-lo al calaix del detergent i fer una rentada en buit. El cicle recomanat és d'almenys 45 minuts a 20 graus o més. Després de la neteja, es nota un canvi real en l'olor, en l'aspecte i en el funcionament de la rentadora.
També es pot fer servir en parts visibles com el filtre, la goma o la porta. En el meu cas, vaig xopar tovalloles petites en lleixiu i les vaig col·locar a la goma durant unes hores per reforçar l'efecte. Després vaig repassar amb una esponja per eliminar els últims residus.
Com mantenir la teva rentadora fresca i funcionant millor
Des que vaig començar a fer servir aquest producte cada mes, la meva rentadora sembla nova. S'ha eliminat l'olor d'humitat i la roba surt més neta i amb millor aroma. A més, allarga la vida de l'electrodomèstic i prevé avaries costoses.
Mercadona compta amb tota una gamma de productes que poden ajudar a mantenir la rentadora en òptimes condicions. Amb tot, també hi ha rutines que ajuden: deixar la porta oberta després de cada ús, buidar el filtre regularment i no sobrecarregar la màquina. Incorporant aquestes rutines i fent servir productes com el netejador de rentadores de Mercadona, mantenir la teva rentadora com nova és més fàcil que mai.