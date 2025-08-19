Aldi acumula 2 problemes als Estats Units en poques setmanes

Aldi viu un moment delicat als Estats Units. La cadena de supermercats, famosa pels seus preus baixos, afronta dues situacions que han generat incomoditat entre els seus clients en ple procés d'expansió.
D'una banda, la companyia va decidir retirar les caixes d'autoservei en algunes botigues. La mesura no ha passat desapercebuda. Molts compradors solien utilitzar-les per fer pagaments ràpids en compres petites.
La decisió va sortir a la llum gràcies a un comentari publicat per un empleat a Reddit. Segons va explicar, l'empresa va eliminar les màquines en diverses sucursals de manera sobtada.
El motiu seria l'augment del robatori formiga, una preocupació creixent en el sector minorista. Amb menys supervisió en aquestes estacions, les pèrdues econòmiques es van disparar els darrers mesos.
La mesura, però, ha generat molèsties entre clients habituals. A les xarxes socials abunden missatges que critiquen la decisió i la consideren un retrocés en comoditat i experiència de compra.
“Era més ràpid passar dos o tres articles per la màquina”, va escriure un consumidor. Altres usuaris van defensar la postura de l'empresa, argumentant que la seguretat ha de prevaldre per sobre de la comoditat.
Aquest canvi arriba en un moment clau. Al maig de 2025, Aldi comptava amb 2 510 botigues al país. A més, tenia planificada l'obertura de 225 més abans d'acabar l'any.
Aldi, obligada a retirar productes
El debat sobre la conveniència d'eliminar els mòduls coincideix amb un segon problema. La companyia va haver d'afrontar una retirada massiva de producte ordenada per l'Administració d'Aliments i Medicaments (FDA).
Es tracta del Park Street Deli Cinnamon Bun Dessert Dip, unes postres molt populars entre els clients. Gairebé 20 000 unitats van ser retirades de les botigues per possible contaminació plàstica.
L'alerta sanitària va ser classificada com un recall de Classe II. En aquesta categoria, els riscos no són letals, però podrien causar efectes adversos temporals o incomoditats digestives.
Aldi va reaccionar ràpidament. Va demanar als consumidors revisar les seves compres i retornar qualsevol envàs afectat a qualsevol botiga. L'empresa va garantir el reemborsament immediat a qui presenti el producte.
Tot i la rapidesa de la resposta, la retirada va generar dubtes sobre la qualitat dels controls interns. En un mercat tan competitiu, la confiança del consumidor resulta clau per mantenir el creixement.
Aldi vol expandir-se als Estats Units
Ambdues situacions es produeixen quan Aldi competeix amb gegants com Walmart, Kroger i Costco. La companyia intenta diferenciar-se oferint preus baixos i marques pròpies en un entorn d'inflació persistent.
Les properes setmanes seran decisives. El repte serà recuperar la confiança dels clients descontents amb l'eliminació de les caixes d'autoservei i garantir seguretat en tots els seus productes.
La companyia segueix apostant pel seu pla d'expansió nacional. Tanmateix, les polèmiques recents podrien afectar la imatge d'un supermercat que es presenta com eficient, accessible i modern.