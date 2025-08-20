He probado esta locura de 2 euros de Mercadona en mi lavadora y estoy encantada

En casa usamos la lavadora casi a diario, pero rara vez pensamos en limpiarla por dentro. Es uno de esos electrodomésticos que damos por sentado de que todo está bien hasta que algo falla. Entre la humedad, el jabón y los residuos, puede generar olores, manchas y averías si no se cuida correctamente.

Por eso, encontrar productos eficaces y asequibles para su mantenimiento se ha vuelto esencial. Las soluciones caseras no siempre son suficientes ni prácticas. Afortunadamente, Mercadona ha pensado en todo y ofrece productos que marcan la diferencia por muy poco dinero.

| Mercadona

El limpiador de Mercadona que me sorprendió y revolucionó mi rutina

Cuando me hablaron por primera vez de esto, no me lo creí, pero decidí probarlo porque el precio es muy bajo. Usé el Limpia Lavadoras Bosque Verde líquido de Mercadona y quedé encantada, la lavadora parecía recién comprada. Con un envase de 250 ml y un precio de solo 1,95 euros, elimina residuos de jabón, pelusas y suciedad acumulada en el interior.

La aplicación es muy sencilla: basta con verterlo en el cajetín del detergente y realizar un lavado en vacío. El ciclo recomendado es de al menos 45 minutos a 20 grados o más. Tras la limpieza, se nota un cambio real en el olor, en el aspecto y en el funcionamiento de la lavadora.

También puede usarse en partes visibles como el filtro, la goma o la puerta. En mi caso, empapé toallas pequeñas en lejía y las coloqué en la goma durante unas horas para reforzar el efecto. Luego repasé con una esponja para eliminar los últimos restos.

| Mercadona

Cómo mantener tu lavadora fresca y funcionando mejor

Desde que empecé a usar este producto cada mes, mi lavadora parece nueva. Se ha eliminado el olor a humedad y la ropa sale más limpia y con mejor aroma. Además, alarga la vida del electrodoméstico y previene averías costosas.

Mercadona cuenta con toda una gama de productos que pueden ayudar a mantener la lavadora en óptimas condiciones. No obstante, también, hay rutinas que ayudan: dejar la puerta abierta tras cada uso, vaciar el filtro regularmente y no sobrecargar la máquina. Incorporando estas rutinas sencillas y usando productos como el limpiador de lavadoras de Mercadona, mantener tu lavadora como nueva es más fácil que nunca.