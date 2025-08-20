Logo xcatalunya.cat
Dues persones joves amb expressió de sorpresa i alegria davant d’una botiga de Lidl
Ho han vist, ho han tastat i ara no poden deixar de recomanar-ho | Lidl, Dean Drobot, Montaje propio
Societat

Lidl tira la casa per la finestra: l’aparell disponible en 3 colors que molts adoren

El nou èxit de Lidl que està arrasant en vendes i que tothom vol pel seu estil, preu i facilitat d'ús

Foto d'Angélica Oyarzún
per Angélica Oyarzún

La recerca de solucions pràctiques i atractives per a la llar continua en auge entre els consumidors espanyols. Cada vegada són més els qui aposten per productes funcionals que no comprometin el disseny. I si, a més, tenen un preu ajustat, l'èxit està pràcticament assegurat.

Les grans superfícies han sabut respondre a aquesta tendència amb articles que combinen estètica, utilitat i bona relació qualitat-preu. En aquest escenari, Lidl s'ha convertit en protagonista. La seva nova proposta a la secció de petits electrodomèstics ja ha cridat l'atenció de moltes llars.

Tres cafeteres de diferents colors floten davant del logotip desenfocat de la botiga Lidl al fons
Disponible en rosa, verd menta i negre: tres estils per a tres tipus de llar | Lidl

Un disseny atractiu amb prestacions professionals

Lidl ha llançat una cafetera que destaca pel seu bonic disseny i la seva funcionalitat. Està disponible en atractius colors rosa, verd i negre, per la qual cosa la seva estètica no passa desapercebuda. Aquesta cafetera de 1100 W inclou un sistema amb filtres i dues sortides per a preparar una o dues tasses.

La pressió de la bomba de 15 bars garanteix una crema espessa i una aroma potent a cada preparació. A més, incorpora una broqueta giratòria de vapor 2 en 1, ideal per escumar llet o servir aigua calenta. El dipòsit d'aigua extraïble d'un litre facilita la neteja i l'ompliment.

La cafetera compta també amb apagat automàtic i llum indicadora de funcionament, aportant seguretat i comoditat. La seva safata de degoteig desmuntable amb indicador de nivell d'aigua permet un ús net i sense complicacions. I com a extra, inclou una cullera mesuradora amb premsador.

Tres cafeteres espresso de color rosa, verd i negre exposades sobre una taula blanca, amb una tassa i un got de cafè al davant, al costat d’un anunci de preu i característiques del producte.
Ja és a la venda a botigues i en línia des de dilluns 18 d’agost | Lidl

Perfecta per al dia a dia i fàcil de mantenir

Aquest model està pensat per a qui gaudeix del cafè amb cos sense sortir de casa. El més sorprenent és el seu preu, 44,99 euros, mantenint la característica de Lidl: qualitat professional per un cost assequible. Amb menys del que costa un brunch, pots tenir cafè de cafeteria a casa.

El seu disseny compacte i el seu cable d'un metre permeten ubicar-la fàcilment a qualsevol cuina. No només és funcional, també aporta un toc d'estil a qualsevol taulell. Amb aquesta proposta, Lidl respon a qui cerca eficiència, sense renunciar a l'estètica.

Cafetera de color verd menta preparant dos espressos en una cuina amb fons de rajoles blanques i una safata amb galetes i cafè mòlt al costat.
Tecnologia, estètica i preu just en un sol producte per gaudir del millor cafè a casa | Lidl

En plena temporada estival, comptar amb un electrodomèstic tan versàtil es converteix en un avantatge. Tant si és per a un cafè calent a trenc d'alba com per a un caputxino al capvespre, aquesta cafetera ho fa possible. Una opció econòmica, que dura, té estil i que arrasarà a tot Espanya.

