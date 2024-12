Has pagat un dècim de Loteria de Nadal per Bizum? Et diem com cobrar-lo

El 22 de desembre és una data que tots els espanyols tenen marcada en vermell al calendari. Aquell dia se celebra el Sorteig Extraordinari de la Loteria de Nadal, un esdeveniment ple d'il·lusió i esperança per a milions de persones. A més dels premis, porta amb si la màgia de compartir dècims entre familiars i amics.

No obstant això, guanyar un premi important pot convertir-se en un maldecap si no es compta amb la documentació adequada que certifiqui la compra del dècim. Això és especialment rellevant en casos de pagaments realitzats per Bizum, una de les formes més comunes de pagar els dècims compartits. Segons l'Organització de Consumidors i Usuaris (OCU), és imprescindible tenir un justificant vàlid que acrediti la transacció.

Quan es paga un dècim per Bizum, és fonamental incloure en el concepte de la transacció una descripció clara i específica. Per exemple, es pot escriure: “Pago Loteria número XXXXX”. Això evita confusions i possibles disputes legals si el dècim resulta premiat. Si el concepte és ambigu o genèric, pot donar lloc a problemes en el moment de reclamar el premi. A més, en els casos de dècims compartits, es recomana guardar un suport addicional. Això inclou un document físic, un e-mail o fins i tot una foto de WhatsApp on constin les dades rellevants. És important detallar el nom i DNI de la persona que va comprar el dècim, qui el guarda i quant juga cada participant. També es recomana incloure una imatge del dècim, preferiblement per ambdues cares.

Com actuar si el dècim resulta premiat

En el cas que el dècim comprat i compartit sigui premiat, aquests justificants són essencials per evitar problemes a l'hora de cobrar el premi. Segons l'OCU, si existeix un justificant de pagament, sigui per Bizum, transferència bancària o efectiu, és possible demostrar la participació en el dècim premiat.

Un cop confirmat el premi, el més ideal és que tots els participants del dècim acudeixin junts al banc. D'aquesta manera, podran identificar-se i garantir un repartiment just dels diners. Si no és possible acudir tots, es pot autoritzar una persona perquè realitzi el cobrament en representació del grup. Per a això, s'ha de presentar un document signat per tots els participants.

Encara que menys habitual, existeix la possibilitat de deixar el dècim en dipòsit en un banc o en una entitat de custòdia oficial. No obstant això, aquest procediment requereix una acta notarial, la qual cosa implica un cost addicional. Per aquest motiu, aquesta opció no sol ser la preferida per la majoria dels jugadors.