Les divertides postres a Bonpreu i Esclat per donar la benvinguda el 2025

El final d'any és a la volta de la cantonada i amb ell arriben els tradicionals sopars i festes de Cap d'Any. Aquesta data tan especial es caracteritza per l'alegria de reunir-nos amb familiars i amics per acomiadar l'any. No només importen les celebracions, també els detalls únics que transformen la vetllada en un record inoblidable.

En tota bona festa de final d'any, la gastronomia ocupa un lloc destacat; els plats principals, els aperitius i postres són una part molt essencial. Aquest final de 2024, Bonpreu i Esclat ens sorprenen amb una oferta irresistible per a aquells que volen alguna cosa única a la taula. Quina millor manera d'acomiadar l'any que amb unes postres que marquin literalment l'inici del 2025?

Per a aquestes festes, Bonpreu i Esclat han llançat dues postres especials. Una d'elles és el pastís de cap d'any Melendres, de 300 grams, per tan sols 4,75 euros. Aquest pastís combina sabor i tradició en un format ideal per compartir.

No obstant això, el producte estrella són els números del 2025 elaborats amb pasta de full i crema, decorats amb fruites fresques. Aquestes espectaculars postres costen 9,95 euros i estan pensades per atreure mirades i paladars en qualsevol taula festiva.

| BonpreuEsclat

El complement perfecte per a una celebració única

El disseny d'aquestes postres, amb els números grans de 2025, el converteix en el protagonista de qualsevol celebració de final d'any. Està fet amb una base de pasta de full cruixent, crema suau i decoracions de fruites fresques. Maduixes, kiwis i nabius li donen un toc acolorit que enamora a tots els comensals.

A més, aquestes postres no només són visualment atractives, també són versàtils. Són perfectes com a colofó final per al sopar de Cap d'Any, o com a acompanyament en un brunch d'Any Nou. El seu format, fàcil de servir i compartir, el fa ideal per a tot tipus de celebracions.

Disponibilitat i preu

El pastís Melendres i els números de pasta de full estaran disponibles als supermercats Bonpreu i Esclat fins al 7 de gener. Això permet gaudir del producte no només en Cap d'Any, sinó també durant els dies festius posteriors. A un preu tan accessible, aquestes opcions es converteixen en una excel·lent elecció tant per a grans reunions com per a petites celebracions.

No et quedis sense provar aquestes delícies úniques que Bonpreu i Esclat han preparat per rebre el nou any. Aprofita aquesta oportunitat per sorprendre els teus convidats amb unes postres que combinen sabor, creativitat i tradició.

| ACN

A més, aquestes postres no només destaquen pel seu sabor i presentació, sinó també per la seva qualitat i frescor, segell distintiu de Bonpreu. Tant el pastís Melendres com els números de pasta de full s'elaboren amb ingredients seleccionats, garantint una experiència deliciosa per a tots els comensals. En tractar-se de productes festius, són ideals per capturar l'essència de les festes nadalenques i començar el 2025 amb el millor sabor de boca.