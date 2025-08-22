Logo xcatalunya.cat
Un home amb expressió de sorpresa o satisfacció està davant d'un cartell de Mercadona.
El sabor que els clients demanaven a crits torna a Mercadona | Europa Press, xcatalunya.cat, Getty Images Signature de kovaciclea
Societat

Ha tornat a Mercadona la delícia que els clients demanaven a crits: un sabor únic

Torna a Mercadona un producte de gust deliciós que era un dels més esperats pels seus fidels consumidors

Foto d'Angélica Oyarzún
per Angélica Oyarzún

Mercadona s'ha convertit en un referent per a milions de consumidors a Espanya gràcies a la seva capacitat d'escoltar el client. No és casualitat que moltes de les seves novetats neixin del que demanen els seus compradors. La cadena sap bé com transformar aquestes demandes en productes que acaben conquerint.

Mercadona no només competeix en preu, també ho fa en innovació i en la manera de presentar opcions pràctiques. En cada temporada adapta la seva oferta, atenent les preferències de qui cerca qualitat i conveniència. Així aconsegueix que els seus prestatges es renovin constantment i sempre sorprenguin.

Envàs de llom back bacon estil britànic de la marca Hacendado amb diverses llesques de carn a l’interior i etiqueta rosa al centre
Mercadona ha tornat a portar el més demanat pels seus clients, el llom back bacon | Mercadona

El retorn del sabor de Mercadona més esperat 

Mercadona ha decidit reincorporar un producte que havia estat molt reclamat pels clients. Segons la cadena, “és un retorn amb un toc diferent que no podràs deixar de tastar”. Una aposta que reforça la seva proximitat amb el consumidor, escoltant el que més valoren.

Es tracta del lomo back bacon, un aliment que destaca per ser més lleuger que el bacó tradicional. En lloc de cansalada, està elaborat amb llom de porc, un tall més magre i amb menys greix. Gràcies a això, ofereix una textura equilibrada i un sabor fumat que resulta irresistible.

Aquest producte torna en un format còmode de 200 grams, pensat per al consum diari sense malbarataments. El seu preu, fixat en 2,65 euros, el converteix en una opció assequible i competitiva. Una combinació perfecta entre accessibilitat, qualitat i sabor.

Un plat amb patates fregides, mongetes, ou ferrat i cansalada davant d’un edifici desenfocat, amb una paella plena de cansalada a la cantonada superior dreta.
El llom back bacon queda perfecte amb tot allò amb què el vulguis menjar | Mercadona, Getty Images, Montaje propio

Mercadona porta el toc britànic que triomfa a Espanya

El back bacon no és només per als esmorzars d'estil britànic, tot i que brilla en torrades i ous al plat. També és perfecte per a sopars ràpids, amanides fresques o plats de pasta. La seva versatilitat el fa imprescindible en qualsevol cuina que busqui varietat sense complicacions.

El seu sabor fumat és suau, just per integrar-se en diferents receptes sense dominar la resta d'ingredients. En amanides aporta una cruixent deliciosa, i en pizzes o pastes suma un toc únic. La seva textura el converteix en un aliat que eleva qualsevol preparació.

Tot i que té origen britànic, ha estat acollit amb entusiasme a Espanya. Els consumidors valoren la seva senzillesa i la seva facilitat d'ús, que permet gaudir-ne sense complicacions. A més, el seu format ajuda a mantenir la frescor, quelcom essencial per a qui cerca comoditat i confiança.

Un entrepà de pa rústic amb pernil, formatge i verdures al costat d’una icona de cistell de supermercat
Aquest bacó és més suau que la cansalada i el gust fumat li dona un sabor especial a tot | Mercadona, PxHere

Els consumidors de Mercadona ho demanaven a crits

Mercadona ha aconseguit amb aquest retorn un equilibri perfecte entre tradició i novetat. Ofereix un producte conegut, però amb un toc renovat que amplia les seves possibilitats a taula. Una proposta que connecta amb qui valora el sabor i la lleugeresa en un sol mos.

El supermercat demostra que no només es tracta d'omplir el rebost, sinó de millorar l'experiència de consum. Adaptar-se a les preferències i escoltar les peticions és part del seu èxit. El resultat és un retorn que emociona, satisfà i retorna la il·lusió als clients.

Amb aquest moviment, Mercadona referma el seu paper com a supermercat que entén el que cerquen els consumidors. El back bacon és més que un producte, és la resposta a una demanda real. I el millor de tot: ho fa accessible, deliciós i a punt per gaudir-ne en qualsevol moment.

