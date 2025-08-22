Ha tornat a Mercadona la delícia que els clients demanaven a crits: un sabor únic

Mercadona s'ha convertit en un referent per a milions de consumidors a Espanya gràcies a la seva capacitat d'escoltar el client. No és casualitat que moltes de les seves novetats neixin del que demanen els seus compradors. La cadena sap bé com transformar aquestes demandes en productes que acaben conquerint.
Mercadona no només competeix en preu, també ho fa en innovació i en la manera de presentar opcions pràctiques. En cada temporada adapta la seva oferta, atenent les preferències de qui cerca qualitat i conveniència. Així aconsegueix que els seus prestatges es renovin constantment i sempre sorprenguin.
El retorn del sabor de Mercadona més esperat
Mercadona ha decidit reincorporar un producte que havia estat molt reclamat pels clients. Segons la cadena, “és un retorn amb un toc diferent que no podràs deixar de tastar”. Una aposta que reforça la seva proximitat amb el consumidor, escoltant el que més valoren.
Es tracta del lomo back bacon, un aliment que destaca per ser més lleuger que el bacó tradicional. En lloc de cansalada, està elaborat amb llom de porc, un tall més magre i amb menys greix. Gràcies a això, ofereix una textura equilibrada i un sabor fumat que resulta irresistible.
Aquest producte torna en un format còmode de 200 grams, pensat per al consum diari sense malbarataments. El seu preu, fixat en 2,65 euros, el converteix en una opció assequible i competitiva. Una combinació perfecta entre accessibilitat, qualitat i sabor.
Mercadona porta el toc britànic que triomfa a Espanya
El back bacon no és només per als esmorzars d'estil britànic, tot i que brilla en torrades i ous al plat. També és perfecte per a sopars ràpids, amanides fresques o plats de pasta. La seva versatilitat el fa imprescindible en qualsevol cuina que busqui varietat sense complicacions.
El seu sabor fumat és suau, just per integrar-se en diferents receptes sense dominar la resta d'ingredients. En amanides aporta una cruixent deliciosa, i en pizzes o pastes suma un toc únic. La seva textura el converteix en un aliat que eleva qualsevol preparació.
Tot i que té origen britànic, ha estat acollit amb entusiasme a Espanya. Els consumidors valoren la seva senzillesa i la seva facilitat d'ús, que permet gaudir-ne sense complicacions. A més, el seu format ajuda a mantenir la frescor, quelcom essencial per a qui cerca comoditat i confiança.
Els consumidors de Mercadona ho demanaven a crits
Mercadona ha aconseguit amb aquest retorn un equilibri perfecte entre tradició i novetat. Ofereix un producte conegut, però amb un toc renovat que amplia les seves possibilitats a taula. Una proposta que connecta amb qui valora el sabor i la lleugeresa en un sol mos.
El supermercat demostra que no només es tracta d'omplir el rebost, sinó de millorar l'experiència de consum. Adaptar-se a les preferències i escoltar les peticions és part del seu èxit. El resultat és un retorn que emociona, satisfà i retorna la il·lusió als clients.
Amb aquest moviment, Mercadona referma el seu paper com a supermercat que entén el que cerquen els consumidors. El back bacon és més que un producte, és la resposta a una demanda real. I el millor de tot: ho fa accessible, deliciós i a punt per gaudir-ne en qualsevol moment.