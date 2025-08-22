Ha vuelto a Mercadona la delicia que los clientes pedían a gritos: un sabor único

Mercadona se ha convertido en un referente para millones de consumidores en España gracias a su capacidad de escuchar al cliente. No es casualidad que muchas de sus novedades nazcan de lo que piden sus compradores. La cadena sabe bien cómo transformar esas demandas en productos que terminan conquistando.

Mercadona no solo compite en precio, también lo hace en innovación y en la forma de presentar opciones prácticas. En cada temporada adapta su oferta, atendiendo a las preferencias de quienes buscan calidad y conveniencia. Así consigue que sus estantes se renueven constantemente y siempre sorprendan.

| Mercadona

El regreso del sabor de Mercadona más esperado

Mercadona ha decidido reincorporar un producto que había sido muy reclamado por los clientes. Según la cadena, “es un regreso con un toque diferente que no podrás dejar de probar”. Una apuesta que refuerza su cercanía con el consumidor, escuchando lo que más valoran.

Se trata del lomo back bacon, un alimento que destaca por ser más ligero que el tocino tradicional. En lugar de panceta, está elaborado con lomo de cerdo, un corte más magro y con menos grasa. Gracias a ello, ofrece una textura equilibrada y un sabor ahumado que resulta irresistible.

Este producto regresa en un formato cómodo de 200 gramos, pensado para el consumo diario sin desperdicios. Su precio, fijado en 2,65 euros, lo convierte en una opción asequible y competitiva. Una combinación perfecta entre accesibilidad, calidad y sabor.

| Mercadona, Getty Images, Montaje propio

Mercadona trae el toque británico que triunfa en España

El back bacon no es solo para los desayunos estilo británico, aunque brilla en tostadas y huevos al plato. También es perfecto para cenas rápidas, ensaladas frescas o platos de pasta. Su versatilidad lo hace imprescindible en cualquier cocina que busque variedad sin complicaciones.

Su sabor ahumado es suave, lo justo para integrarse en distintas recetas sin dominar el resto de ingredientes. En ensaladas aporta un crujido delicioso, y en pizzas o pastas suma un toque único. Su textura lo convierte en un aliado que eleva cualquier preparación.

Aunque tiene origen británico, ha sido acogido con entusiasmo en España. Los consumidores valoran su sencillez y su facilidad de uso, que permite disfrutarlo sin complicaciones. Además, su formato ayuda a mantener la frescura, algo esencial para quienes buscan comodidad y confianza.

| Mercadona, PxHere

Los consumidores de Mercadona lo pedían a gritos

Mercadona ha logrado con este regreso un equilibrio perfecto entre tradición y novedad. Ofrece un producto conocido, pero con un toque renovado que amplía sus posibilidades en la mesa. Una propuesta que conecta con quienes valoran el sabor y la ligereza en un solo bocado.

El supermercado demuestra que no solo se trata de llenar la despensa, sino de mejorar la experiencia de consumo. Adaptarse a las preferencias y escuchar las peticiones es parte de su éxito. El resultado es un regreso que emociona, satisface y devuelve la ilusión a los clientes.

Con este movimiento, Mercadona reafirma su papel como un supermercado que entiende lo que buscan los consumidores. El back bacon es más que un producto, es la respuesta a una demanda real. Y lo mejor de todo: lo hace accesible, delicioso y listo para disfrutar en cualquier momento.