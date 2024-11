El canvi que ha viscut aquesta australiana que s'ha mudat a Londres: 'Estava brut...'

Tot i que Anglaterra i Austràlia comparteixen alguns trets culturals, les diferències entre els dos països són notables. Aquest és el cas de Jenny Tian, una jove australiana que recentment es va traslladar a Londres. Des de la seva arribada, Jenny ha experimentat un xoc cultural que ha compartit amb els seus seguidors, destacant aspectes que l'han sorprès, des de la neteja del transport públic fins a les peculiaritats de les torradores britàniques. La seva experiència revela com, per a molts, la vida a Londres pot ser diferent i, de vegades, desconcertant.

Jenny, originària de Sydney, sempre havia sentit sobre el famós metro de Londres. Tot i això, la seva experiència no va complir amb les seves expectatives. “Vaig sentir que Londres estava brut, però no esperava trobar brutícia real als seients” , va comentar. Una nit, després de viatjar al metro amb uns texans clars, va descobrir que estaven coberts de taques negres. Pel que sembla, la pols acumulada als túnels i seients és comuna, especialment en una xarxa de metro tan antiga com la de Londres. “Gaudeix que els teus mocs es posin negres”, li va advertir un amic, al·ludint a la pols que es respira al metro.

Una altra sorpresa per a Jenny va ser l'estretor dels carrers londinencs. Acostumada a les àmplies avingudes australianes, es va trobar amb un entorn urbà més compacte i dens. “Els carrers són molt estrets, amb només un carril a cada direcció. Conductor de Londres, com està la pressió arterial?” , va fer broma a les seves xarxes. La infraestructura londinenca, heretada d'una ciutat amb més de dos mil anys d'història, no està dissenyada per al trànsit actual, cosa que va desconcertar l'australiana.

A més dels carrers i el metro, Jenny es va trobar amb un desafiament inesperat a les torradores britàniques. En comprar pa en un supermercat, va notar que algunes llesques eren massa grans per cabre a la torradora. “Què té de dolent el pa al Regne Unit? Quina psicòpata ho va dissenyar? És una abominació” , va exclamar. Diversos britànics li van respondre amb consells, suggerint-li que girés el pa o comprés una torradora de mida adequada. “És un problema de la torradora, no del pa”, li van aclarir alguns.

Londres, una pel·lícula de Disney

La vida silvestre als carrers de Londres també va ser un tema de sorpresa per a Jenny. A Austràlia, no és comú veure animals salvatges en zones urbanes, però a Londres va trobar guineus i esquirols passejant pels carrers. “Sembla una pel·lícula de Disney” , va comentar, sorpresa per la facilitat amb què aquests animals s'integren a la vida urbana londinenca. Per ella, aquesta presència de fauna en un entorn tan poblat va ser un canvi inesperat.

Finalment, Jenny es va mostrar sorpresa per la varietat de supermercats a Londres. Al seu país natal, la competència entre botigues no és tan evident com a la capital britànica. “No podia creure quantes marques diferents de supermercats hi havia. Això ha de significar un nivell saludable de competència”, va afirmar. Segons la seva observació, aquesta diversitat a l'oferta pot contribuir a mantenir preus més assequibles per als consumidors. Tot i això, alguns londinencs van discrepar, comentant que no troben els supermercats tan assequibles com ella percep.