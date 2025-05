Més del 40 % de descompte: Els clients de Bonpreu i Esclat esperaven aquest lot estalvi

per Xavi Martín

En els últims anys, les promocions de lots estalvi s'han consolidat com una de les estratègies preferides dels supermercats per atreure i fidelitzar els consumidors. Especialment en temps d'incertesa econòmica, els clients busquen maximitzar cada euro al seu cistell de la compra sense renunciar a productes de qualitat.

Aquest fenomen ha derivat en una autèntica “caça del lot”, amb usuaris atents a les campanyes setmanals de cadenes com Bonpreu i Esclat, que s'han convertit en referents del sector per la seva capacitat de llançar ofertes realment competitives.

L'auge dels lots estalvi als supermercats catalans

La creixent demanda d'aquest tipus de promocions respon a diverses tendències clares: l'interès en productes de primeres marques, la practicitat de tenir solucions d'esmorzar o berenar en un sol pack i, per descomptat, l'estalvi directe que suposen respecte a la compra individual de cada article. Segons les dades del sector, més del 60 % dels consumidors considera que la compra en lot els permet accedir a productes que, d'una altra manera, no inclourien habitualment al seu rebost.

| BonpreuEsclat, XCatalunya, Canva: Viktor Gladkov

Aquest hàbit es reforça quan les promocions combinen articles icònics —com els clàssics batuts de cacau o els sucs 100 % fruita— amb altres productes de brioixeria i galetes que formen part del dia a dia.

Un lot amb marques reconegudes i estalvi real

En aquesta ocasió, Bonpreu i Esclat presenten un lot estalvi que destaca per la varietat i la qualitat dels productes inclosos, tots ells de marques àmpliament reconegudes i valorades pels clients. El lot, promocionat sota el distintiu “lotestalvi”, està compost per:

1 pack de tortitas Pasquier (8 unitats, 280 g), perfecte tant per a l'esmorzar com per a berenars ràpids i versàtils. Solen estar presents a moltes taules catalanes, i la seva qualitat és coneguda per la seva esponjositat i sabor suau.

1 caixa de galetes Choco Moo Milka (120 g), que uneix el sabor de la xocolata Milka amb la textura cruixent de la galeta. És una opció clàssica per a petits i grans.

1 ampolla de batut de cacau Cacaolat (1 litre), una autèntica insígnia catalana, valorada tant pel seu sabor tradicional com per la seva qualitat. Cacaolat ha mantingut la seva recepta i prestigi durant generacions.

1 litre de suc 100 % taronja Granini, referència en sucs pel seu sabor autèntic i l'absència de sucres afegits. És ideal per a qui busca un aportament de vitamina C natural.

El preu habitual d'aquest lot, si s'adquirissin els productes per separat, seria d'11,43 €, però durant la promoció s'ofereix per 6,75 €, la qual cosa suposa un descompte superior al 40 %. El lot estalvi estarà disponible fins al 9 de juny de 2025.

| BonpreuEsclat

El valor afegit de l'oferta i usos a la cuina

Més enllà del preu, l'atractiu del lot resideix en la combinació de productes que poden utilitzar-se en diferents situacions. Per exemple, les tortitas Pasquier es presten a infinitat de receptes: poden servir-se amb fruita fresca, una mica de mel, melmelada o fins i tot formar la base d'un esmorzar energètic si s'acompanyen de iogurt i fruits secs.

El Cacaolat, tradicionalment servit fred, també és un ingredient interessant per a postres ràpides, com bescuits de xocolata esponjosos o batuts casolans combinats amb gelat.

Les galetes Choco Moo Milka i el suc Granini completen la proposta, cobrint l'snack perfecte per a mig matí o el berenar. A més, la qualitat d'aquests productes —avalats per marques líders— assegura que el consumidor està adquirint no només una promoció, sinó una selecció d'aliments de confiança i trajectòria.