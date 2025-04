Dos gossets enterneixen mig Twitter jugant a tres en ratlla

En temps de vídeos virals protagonitzats per balls, bromes o mascotes gracioses, és difícil imaginar que un joc tan simple i clàssic com el tres en ratlla pogués captar tanta atenció. I, tanmateix, això és exactament el que ha passat. Un vídeo publicat a Twitter —i que en poques hores ha acumulat milers de reaccions i retuits— ha desfermat la tendresa, la sorpresa i una bona dosi d'incredulitat.

Els seus protagonistes no són influencers, ni celebritats. Són dos gossos que, davant de la càmera i sense moure's del lloc, protagonitzen una escena que sembla treta d'una pel·lícula d'animació. Un duel amb regles clares, torns alterns, concentració màxima i, el més sorprenent, un sistema de comunicació que ha desconcertat fins i tot els més escèptics.

| X / Twitter, XCatalunya

Una escena quotidiana convertida en fenomen viral

El vídeo comença de manera senzilla: dos gossos asseguts un davant de l'altre, amb expressió atenta, acompanyats per dues persones que semblen estar organitzant algun tipus de joc. Sobre la taula hi ha un full amb un patró que molts reconeixen a l'instant: el clàssic tres en ratlla. En aquell moment, els usuaris encara no imaginen el que està a punt de passar.

Entre bromes en els comentaris i retuits amb frases com "No pot ser!", "Això és increïble!" o "Intel·ligència canina nivell Déu", el vídeo s'ha expandit com la pólvora. I la veritat és que no es tracta d'un muntatge ni d'efectes especials. El que es veu és tan real com sorprenent.

| X / Twitter, XCatalunya

Torns, estratègia… i un sistema sorprenent

Cadascun dels gossos rep un full, aparentment amb alguna cosa escrita o impresa. El seu entrenador (o potser "àrbitre") els mostra el paper i espera la reacció. El públic espera un simple gest, però el que passa deixa a tothom sense paraules: els gossos assenyalen —amb el musell— la casella on volen jugar. Sense dubtar. Sense confusió. Casella per casella, jugada per jugada.

I no és només que encertin o que comprenguin la dinàmica del joc, és que respecten els torns, trien estratègicament i fins i tot semblen frustrar-se si el rival bloqueja la seva jugada. El que al principi semblava una coreografia entrenada revela, segon a segon, una sorprenent capacitat de comprensió i participació.

Una partida impossible… que acaba com ningú esperava

Al llarg del vídeo, les jugades es succeeixen amb fluïdesa. El públic virtual ja està completament entregat. Alguns pregunten com han aconseguit entrenar-los així. Altres només comenten: "Jo ni amb el meu cosí jugo tan bé". Però el gir final arriba quan, amb l'última jugada, un dels gossos guanya la partida… i ho celebra movent la cua i acostant-se al seu entrenador com si sabés perfectament el que acaba de fer.

Sí, dos gossos han jugat al tres en ratlla assenyalant les caselles amb el musell, i un ha guanyat. No hi ha efectes especials. Només intel·ligència, entrenament… i molta tendresa. Twitter, per descomptat, s'ha rendit a les seves potes.