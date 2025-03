El gosset-robot passejador d'altres gossos que triomfa a les xarxes

A internet no hi ha dia sense sorpresa, però el que ha conquerit les xarxes aquesta setmana és, sens dubte, una de les escenes més surrealistes i entranyables de l'any: un gosset-robot quadrúpede passejant un gosset real pel carrer, com si fos el seu cuidador. El vídeo, gravat per un vianant en una ciutat encara no identificada, mostra com el robot camina amb fermesa mentre subjecta la corretja d'un gosset petit, que trota alegrement al seu costat.

L'escena, que en qüestió d'hores va acumular milions de visualitzacions a TikTok, Twitter (ara X) i Instagram, ha estat descrita per usuaris com "una bogeria", "el futur que ja és aquí" i "la cosa més adorable mai vista amb intel·ligència artificial".

| X / Twitter, XCatalunya

Tecnologia al servei de les mascotes

El robot, similar en aparença al famós Spot de Boston Dynamics, sembla estar programat no només per caminar al costat del gosset real, sinó també per vigilar-lo constantment. En diversos moments del vídeo, es veu com el robot gira el seu "cap" —una estructura que simula sensors i càmeres— per assegurar-se que el seu petit amic va bé, no s'embolica amb la corretja ni s'allunya del camí.

Encara que no s'ha confirmat si és una prova d'alguna empresa tecnològica o una simple broma futurista, el cert és que ha despertat tant d'astorament com tendresa.

| X / Twitter, XCatalunya

Una meravella que desconcerta i fascina

"El robot sembla més atent que molts humans quan passegen els seus gossos", comentava amb humor un usuari. I és que en el vídeo, el petit gosset blanc camina feliç, s'atura a olorar, i en tot moment el robot adapta el seu ritme i moviments per no deixar enrere el seu company. Una coreografia perfecta entre el natural i l'artificial.

No van faltar tampoc els mems i les versions humorístiques. Alguns comparaven el robot amb un pare protector, mentre altres deien que "és l'únic passejador que no es distreu mirant el mòbil". En qualsevol cas, el vídeo ha obert un curiós debat: és aquest el futur dels passejos canins? Podrien els robots convertir-se en els cuidadors de mascotes del demà?

Una simple broma o l'inici d'alguna cosa gran?

El dubte de si es tracta d'una campanya de màrqueting encoberta o un prototip experimental segueix a l'aire.

El que està clar és que el vídeo ha tocat una fibra molt especial: la combinació de tecnologia puntera amb l'adorable dels animals, un còctel perfecte per tornar-se viral.

Reaccions dels usuaris: entre el riure i l'astorament

Les xarxes han esclatat amb reaccions. "On el compro?", preguntava mig en broma un usuari. Un altre deia: "Em fa por i tendresa al mateix temps". Alguns amants dels gossos han expressat escepticisme, assegurant que cap robot pot substituir la connexió emocional d'un humà amb la seva mascota, però altres veuen en aquest invent una possible solució per a persones grans o amb mobilitat reduïda.

El futur ja camina al nostre costat... i passeja gossos

Sia una anècdota aïllada o el primer pas d'una nova indústria, el gosset-robot ha aconseguit el que pocs invents aconsegueixen: fer-nos riure, sorprendre'ns i somiar amb el que vindrà. Per ara, l'únic segur és que internet ha trobat el seu nou heroi viral... i és un robot que passeja gossos amb més estil que ningú.