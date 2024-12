Un gosset odia les nadales: 'Em solidaritzo...'

Nadal és sinònim de llums, nadales i reunions familiars, una època que molts gaudeixen al màxim. Tanmateix, no tothom comparteix l'entusiasme festiu. Existeix un grup, tant d'humans com de mascotes, que semblen encarnar la filosofia d'El Grinch, allunyant-se de l'esperit nadalenc amb certa incomoditat.

En un vídeo que ha guanyat popularitat a les xarxes socials, es pot veure la reacció d'un gosset que clarament no és fan de les nadales. L'escena comença amb un lloro, posat tranquil·lament, xiulant les notes de la icònica nadala Jingle Bells. Davant d'ell, el gosset no amaga la seva incomoditat, mostrant una mirada que barreja resignació i descontentament.

El protagonista d'aquesta divertida escena és un petit gos, l'expressió del qual ha estat interpretada com una clara oposició a la famosa nadala. Mentre el lloro canta amb entusiasme i sense parar, el gos no deixa de llançar mirades incòmodes, girant el cap com si busqués escapar de la situació. El contrast entre l'alegria del lloro i l'aparent desesperació del gos ha generat milers de reaccions. "Em solidaritzo amb el pobre gosset", comentà un usuari a Twitter, capturant el sentiment d'aquells que no gaudeixen tant de les festivitats nadalenques.

Per què el gosset està incòmode?

Encara que el vídeo és clarament humorístic, els experts en comportament animal podrien explicar la reacció del gos. Els gossos tenen una sensibilitat auditiva molt més gran que la dels humans, cosa que significa que certs sons, com el to agut d'un lloro cantant, poden resultar-los molestos o fins i tot estressants.

A més, els gestos del gos, com apartar la mirada o girar el cap, són senyals típiques d'incomoditat. En un context més ampli, aquestes reaccions poden interpretar-se com intents de calmar-se a si mateix o fins i tot d'evitar el conflicte amb el lloro. D'altra banda, el lloro ha conquerit els espectadors amb la seva habilitat per xiular Jingle Bells amb una precisió sorprenent. Aquest tipus de comportament és característic de les aus parlants, que solen imitar sons del seu entorn. En aquest cas, el lloro sembla haver adoptat la nadala com a part del seu repertori nadalenc.

La interacció entre ambdues mascotes no només ha generat rialles, sinó també una reflexió sobre com els animals perceben les festivitats humanes. Mentre que per a alguns, les nadales són un símbol d'alegria, per a altres, com aquest gosset, poden ser una font de confusió o malestar. El vídeo ha acumulat milers de visualitzacions i comentaris en qüestió d'hores, convertint-se en un fenomen viral. Els usuaris han inundat la publicació amb missatges que van des del suport al gosset fins a lloances al talent musical del lloro.