El gosset llest que ajuda un nadó a aconseguir el seu objectiu

Les xarxes socials han estat testimonis una vegada més de la gran intel·ligència i la capacitat d'observació dels gossos, gràcies a un vídeo compartit pel compte de Twitter @PuppiesIover. En aquesta ocasió, un astut gos es converteix en el millor aliat d'un nadó en el seu intent per aconseguir un anhelat snack. L'escena, que ha generat milers d'interaccions, demostra com la comunicació entre els gossos i els humans pot arribar a nivells sorprenents.

En el vídeo, s'observa un nadó assegut al costat de la seva mare, que està gaudint d'un paquet de patates. En notar que no n'està rebent cap, la petita comença a plorar en un intent de cridar l'atenció. En un gir inesperat, el seu fidel company de quatre potes decideix unir-se a l'estratègia i comença a udolar, com si estigués donant suport a la protesta de la nena. Amb aquest inesperat duet, la mare no té més remei que cedir davant la insistència de tots dos i els ofereix una patata a cadascun. El resultat és una escena tan graciosa com tendra, que ha conquerit els internautes.

| Canva

El perquè de l'actitud del gos

Aquest comportament del gos té diverses explicacions possibles. En primer lloc, els gossos són animals altament socials que observan i aprenen de les conductes humanes. En aquest cas, el gos ha notat que el plor del nadó sol obtenir resultats i ha decidit sumar-se a la causa amb la seva pròpia versió de la "petició". No és estrany que els gossos utilitzin vocalitzacions específiques per comunicar-se amb els seus amos, especialment quan desitgen alguna cosa.

Una altra explicació és el reforç positiu. És possible que el gos hagi après amb anterioritat que udolar en determinades situacions pot generar-li una recompensa, com rebre menjar o atenció. En aquest cas, en veure el nadó reclamant la seva part, el gos simplement va aplicar el seu coneixement previ i va col·laborar per aconseguir l'objectiu comú. Això demostra una vegada més la intel·ligència emocional dels gossos i la seva capacitat per adaptar-se a les dinàmiques familiars.

A més, el comportament del gos també es pot entendre des de la perspectiva de l'empatia. Nombrosos estudis han demostrat que els gossos són capaços de percebre les emocions humanes i respondre-hi. Si el nadó estava molest o frustrat, és probable que el gos hagi sentit la necessitat d'acompanyar-lo en la seva expressió emocional, convertint-se en el seu còmplice sense necessitat d'un entrenament previ.

Aquest tipus d'interaccions entre nens i gossos són prova de la relació especial que poden desenvolupar des de ben petits. La presència d'un gos a la llar pot fomentar la connexió emocional, la companyia i fins i tot el desenvolupament d'habilitats socials en els nens. D'altra banda, per als gossos, els nadons poden representar una figura d'afecció i un company més dins de la manada familiar.

L'èxit viral d'aquest vídeo no només ressalta com poden ser d'adorables els gossos, sinó també la manera en què poden adaptar-se a l'entorn humà amb gran intel·ligència. En un món on el contingut a les xarxes és efímer, històries com aquestes aconsegueixen destacar i recordar-nos la connexió única que tenim amb els nostres amics de quatre potes.