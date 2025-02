El gos que fa hores extres com a llevaneu

Les xarxes socials han tornat a ser testimoni de la sorprenent intel·ligència i destresa dels gossos, aquesta vegada gràcies a un vídeo compartit pel compte de Twitter @PuppiesIover. En la gravació, un pastor alemany demostra la seva habilitat com a llevaneus ajudant a desbrossar la terrassa de casa seva utilitzant una pala, guanyant-se l'admiració de milers d'internautes.

El vídeo mostra el gos en plena acció, sostenint amb fermesa una pala llevaneus amb el seu musell i empenyent la neu cap a un costat de la terrassa de manera organitzada i metòdica. L'escena transcorre en el que sembla ser un entorn hivernal típic del Canadà, amb un fons d'arbres coberts de neu i una petita cabana, cosa que reforça la idea que aquest gos no només és un gran company, sinó també un treballador incansable.

| Canva

El tuit que acompanya la publicació afegeix un toc d'humor a la gesta del gos: "Who said Canadian dogs live rent free?" ("Qui va dir que els gossos canadencs viuen sense pagar lloguer?"). Amb aquesta frase, es suggereix en to jocós que el pastor alemany s'ha guanyat la seva estada a casa gràcies al seu ardu treball desbrossant la neu. La combinació de la seva inesperada destresa i la comèdia del missatge han convertit el vídeo en un fenomen viral en poques hores.

La intel·ligència dels gossos

Si bé aquest comportament pot semblar sorprenent, la veritat és que els gossos, especialment races com el pastor alemany, posseeixen una intel·ligència excepcional i una gran capacitat d'aprenentatge. Aquesta raça, en particular, és coneguda per la seva capacitat per realitzar tasques complexes, ja que solen ser entrenats com a gossos de treball en diferents àrees, des de la seguretat fins al rescat. En aquest cas, la possibilitat que el gos hagi estat entrenat per ajudar amb la neu o simplement hagi imitat el seu amo no és descartable.

Els gossos són animals sumament observadors i aprenen tant per reforç positiu com per imitació. Si l'amo d'aquest pastor alemany ha utilitzat repetidament la pala per netejar la terrassa, és possible que el gos hagi associat l'acció amb una tasca útil i hagi decidit imitar-la. A més, la satisfacció de rebre elogis o atenció després de realitzar aquesta tasca podria haver reforçat encara més el seu comportament.

Un altre factor a considerar és que els gossos gaudeixen d'activitats que els proporcionin un propòsit i estimulació mental. A l'hivern, quan les activitats a l'aire lliure poden veure's limitades per la neu i el fred, una tasca com aquesta pot resultar-los entretinguda. En aquest sentit, el gos podria estar gaudint no només de la interacció amb la pala, sinó també del repte de moure la neu i de la reacció positiva del seu amo.

Aquest episodi no només posa en evidència la intel·ligència i energia dels gossos, sinó també la seva lleialtat i disposició per col·laborar a la llar. Mentre que alguns gossos es conformen amb córrer a la neu o jugar-hi, aquest pastor alemany ha optat per contribuir de manera pràctica, demostrant una vegada més per què els gossos són considerats els millors amics de l'home.