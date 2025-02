El lot estalvi ideal a Bonpreu i Esclat per al sopar els dies de Champions League

per Sergi Guillén

Les nits de Champions són més que futbol: són moments d'emoció, reunions amb amics i una excusa perfecta per gaudir d'un bon sopar sense complicacions. Durant els 90 minuts de joc (o més, si hi ha pròrroga), l'últim que un vol és perdre temps a la cuina. Per això, trobar una opció que combini rapidesa, sabor i bon preu es converteix en la jugada mestra de qualsevol aficionat.

En aquestes nits, el menjar ha de ser pràctic però sense sacrificar el plaer d'un bon mos. Ningú vol perdre's un gol decisiu mentre cuina alguna cosa elaborada o esperar massa per un delivery que pot trigar més del previst. La clau està en comptar amb una opció que es pugui servir en molt pocs minuts, que sigui fàcil de compartir i que acompanyi bé l'emoció del partit.

Pensant en això, Bonpreu i Esclat han llançat un lot estalvi ideal per a l'ocasió. Disponible fins al 3 de març de 2025, inclou dues pizzes Ristorante Dr Oetker, un paquet de sis cerveses Estrella Galicia Mini i una terrina de gelat Häagen-Dazs. Tot per un preu imbatible de 9,99 €, quan el seu valor habitual és de 18,76 €.

Un menú perfecte per viure el partit sense interrupcions

Pizzes Ristorante Dr Oetker: sabor i rapidesa; les pizzes congelades són la solució ideal per a aquestes nits: només requereixen uns pocs minuts al forn i estan llestes per servir.

| BonpreuEsclat

En aquest pack, les pizzes Ristorante Dr. Oetker ofereixen opcions com Quattro Formaggi i Prosciutto, ambdues amb una massa fina i cruixent i una generosa cobertura d'ingredients. Són una alternativa perfecta per a aquells que busquen un sopar deliciós sense esforç, amb l'equilibri ideal entre comoditat i qualitat.

Cervesa Estrella Galicia Mini: el toc refrescant; per acompanyar el menjar, el lot inclou un pack de sis ampolletes d'Estrella Galicia Mini (200 ml cadascuna). El seu format reduït permet gaudir-la ben freda durant tot el partit, sense preocupar-se que perdi temperatura. Amb el seu sabor equilibrat i un lleuger toc amarg, aquesta cervesa és una opció refrescant per a qualsevol vetllada futbolera.

Häagen-Dazs: les postres estrella de la nit; el toc final d'aquest pack és una terrina de Häagen-Dazs. Un gelat de qualitat premium que es converteix en el complement perfecte per tancar la nit. En sabors com Macadamia Nut Brittle, combina la cremositat del gelat amb cruixents trossos de nous caramel·litzades, oferint una experiència indulgent i plaent.

| Canva

Una oferta irresistible per a les nits de futbol

Aquest lot de Bonpreu i Esclat no només és molt pràctic, sinó que també suposa un estalvi de més del 45%, permetent gaudir d'un sopar complet sense gastar de més.

Ja sigui per veure la Champions, una marató de sèries o donar-se un caprici, aquesta oferta és una oportunitat que no es pot deixar passar. Recorda: estarà disponible fins al 3 de març de 2025. Aprofita i viu el futbol amb la millor companyia i el millor menú!