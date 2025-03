Nou unitats de quatre productes de primeres marques: El lot estalvi que esperaves

La tendència en consum està cada cop més orientada cap a ofertes que permetin gaudir de primeres marques a preus assequibles. Davant el context econòmic actual, en què les famílies busquen maximitzar el seu pressupost mensual, els supermercats han redoblat esforços per crear combinacions atractives que permetin estalviar sense renunciar a la qualitat.

En aquesta línia, una de les estratègies més populars consisteix a oferir lots estalvi que inclouen diversos productes reconeguts a un preu reduït.

Dins d'aquesta tendència, Bonpreu i Esclat destaquen regularment pels seus atractius lots estalvi. Ara presenten una promoció especial que, sens dubte, atraurà l'atenció de molts consumidors: nou unitats repartides entre quatre productes reconeguts per la seva qualitat i la seva popularitat al mercat.

| Syda Productions, BonpreuEsclat, XCatalunya

Productes inclosos i estalvi real

Aquest lot estalvi, disponible actualment, ofereix:

Una bossa de patates casolanes Frit Ravich, de 160 grams, caracteritzades per la seva textura cruixent i sabor autèntic, amb un preu habitual de 2,19 euros.

Una llauna d'olives farcides d'anxova Gran Selecció Serpis, de 130 grams, valorades pel seu sabor delicat i tradicional, normalment a 2,45 euros.

Un còctel Top 5 de fruits secs de Frit Ravich, en format de 170 grams, habitualment a un preu de 2,75 euros, ideal per acompanyar aperitius o sopars informals.

Finalment, sis unitats de cervesa amb llimona Damm Lemon, de 330 ml cadascuna, una beguda refrescant i perfecta per al bon temps, el pack de la qual generalment arriba als 4,86 euros.

Aquest lot conjunt, el valor real del qual és de 12,25 euros, s'ofereix actualment per només 6,95 euros, cosa que suposa una reducció considerable del preu habitual. Aquest tipus de promoció permet a les famílies accedir a productes de primera qualitat amb un estalvi del 43 %, sense haver de recórrer a marques menys conegudes o sacrificar l'experiència de consum.

Consells per aprofitar al màxim el lot

Un lot d'aquestes característiques no només és atractiu per l'estalvi econòmic, sinó per la versatilitat que ofereix a nivell gastronòmic. Per exemple, les patates casolanes i les olives Serpis poden conformar un deliciós aperitiu per rebre visites o simplement gaudir en família.

| BonpreuEsclat

Per la seva banda, el còctel de fruits secs Top 5 és ideal per picar entre hores, oferint nutrients saludables gràcies a la presència de nous, ametlles o cacauets, perfectes per cuidar la dieta sense perdre sabor.

Les cerveses Damm Lemon, refrescants i lleugeres, combinen molt bé amb plats lleugers o peixos. Una idea senzilla i deliciosa pot ser preparar un peix al forn amb herbes mediterrànies i acompanyar-lo amb aquesta cervesa de llimona ben freda, proporcionant un àpat equilibrat i refrescant.

La promoció estarà disponible fins al 31 de març. Encara tens una mica de marge per comprar-lo. Aquest tipus d'iniciatives demostra com els supermercats responen a les noves tendències de consum oferint valor afegit a través de lots acuradament seleccionats que permeten als clients gaudir plenament de la qualitat al millor preu.