Un perrito ayuda a su dueño a encontrar dinero: ¿Real o preparado?

En un mundo donde los perros nos sorprenden cada día con su inteligencia y ternura, un nuevo video ha conquistado Twitter con una escena tan peculiar como adorable. Compartido por la cuenta @PuppiesIover, el clip muestra a un pequeño perro vestido con un abrigo de cuadros caminando por la acera junto a su dueño cuando, de repente, se detiene junto a un charco y señala algo con el hocico. Al acercarse, se puede ver que ha encontrado nada menos que un billete, parcialmente mojado y camuflado entre las hojas caídas.

El video apenas dura 12 segundos, pero ha bastado ese corto lapso para generar miles de reacciones y acumular más de 15 mil visualizaciones en pocas horas. Titulado con la frase “Send this to your dog 😂” (“Envíale esto a tu perro”), el clip también incluye en pantalla el texto “The bestest boy!” (“¡El mejor chico de todos!”), en referencia al perro protagonista. La grabación ha llamado la atención no solo por lo entrañable del momento, sino también por el debate que ha generado: ¿se trata de una escena espontánea o está preparada?

| Canva

El episodio

En las imágenes se ve al perrito caminando con su arnés y correa, mientras explora tranquilamente el borde de la acera. Tras olfatear entre los charcos y hojas secas, se detiene junto a lo que parece ser un billete de 50 dólares empapado. Con mucha naturalidad, lo toma con el hocico y se lo acerca a su humano, quien reacciona con sorpresa al descubrir el inesperado “tesoro”. La escena termina con la persona mostrando el billete arrugado y mojado a la cámara, todavía incrédulo por la suerte que ha tenido.

Este tipo de comportamientos no son tan extraños entre perros bien entrenados. Muchos canes tienen una capacidad de olfato muy superior a la de los humanos —hasta 100.000 veces más sensible— y pueden detectar objetos con olores únicos incluso cuando están parcialmente cubiertos o mojados.

Además, algunos perros han sido educados para traer objetos que encuentran durante el paseo, como parte de un juego o refuerzo positivo. De hecho, existen perros entrenados específicamente para buscar billetes o monedas en tareas de detección, aunque no sea el caso aquí.

También influye la curiosidad natural del perro. Es común que los perros se detengan a explorar todo lo que se sale de lo habitual en su entorno: un papel volando, una bolsa arrugada o incluso una textura distinta en el suelo. Es posible que el billete captara la atención del perrito por su olor, el reflejo del agua o el movimiento provocado por el viento.

Sin embargo, algunos escépticos han sugerido que la escena podría estar preparada. El hecho de que el video comience justo en el momento en que el perro se acerca al billete ha hecho sospechar a algunos usuarios de que se trata de una situación montada para conseguir likes. La existencia del texto ya incrustado en el video también podría indicar una edición posterior con fines virales.

Aun así, el encanto del video está en su simplicidad: un perro pequeño, caminando con elegancia bajo la lluvia, ayudando a su dueño de forma inesperada. Sea o no espontáneo, el clip ha conseguido lo que muchos contenidos aspiran a lograr: arrancar una sonrisa y, en algunos casos, una pequeña dosis de envidia hacia quienes tienen un “mejor amigo” tan atento como este.