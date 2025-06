La bonica amistat entre un gos i un esquirol

Un gest senzill capturat a les xarxes ha commogut milers de persones: un gosset s'acosta amb suavitat a un petit esquirol, la flaira i després la besa amb tendresa. Aquest breu instant ha desfermat una onada de tendresa a X, on el compte @PuppiesIlover va compartir el vídeo que es va fer viral a l'instant. Però, què motiva una relació així entre espècies tan diferents?

Una trobada inesperada i natural

Segons diverses publicacions a TikTok i Instagram, no és la primera vegada que aquestes amistats inusuals es filmen. Un cas similar, protagonitzat per “Murphy i Chippy” va ser compartit fa uns mesos. En aquest cas, un esquirol salvatge va portar la seva cria a conèixer el seu amic caní. Aquestes històries mostren que la curiositat, la vigilància materna i la calma d'un gos poden trencar barreres instintives.

Al clip que serveix de base a aquesta notícia, el gos primer flaira amb respecte l'esquirol, després abaixa el cap per intercanviar un petó suau. L'animal rosegador no es mostra espantat, cosa que denota una calma sorprenent per a una trobada tan propera amb un possible depredador.

És habitual?

En comentaris de perfils especialitzats en animals com @laranitadenogales es destaquen frases com “l'esquirol besa el gosset en una trobada emotiva”. La gran majoria de respostes coincideixen en la importància de la socialització primerenca del gos: el seu caràcter tranquil i amistós s'atribueix a una bona educació des de cadell.

Un vídeo recent a TikTok mostrava com un d'aquests rosegadors repetia visites al seu amic caní, en actitud de crida afectiva. Continuïn sent anècdotes, però comencen a formar una narrativa coherent: els gossos domesticats poden generar vincles sorprenents si es gestiona amb cura i naturalitat.

Instint i socialització

Des del punt de vista etològic, aquests episodis trenquen l'esquema típic de depredador–presa. Tanmateix, ambdós animals són mamífers amb necessitats socials. La socialització dels gossos –afavorida per una criança responsable– els ensenya a respondre amb calma davant d'estímuls nous. Per la seva banda, els esquirols poden mostrar curiositat o confiança si se senten segures i alimentades.

Aquest tipus de vincles no sorgeixen per atzar; es basen en diversos factors: confiança, tranquil·litat del gos i un entorn sense pressions. La mare esquirol, que va portar la seva cria a conèixer el gos, il·lustra que no sent la necessitat de defensar-se en presència d'una presència tranquil·la.

Un precedent inspirador: Murphy i Chippy

El cas de Murphy (esquirol) i Chippy (gos) va circular durant mesos. La seva amistat va assolir repercussió a Instagram on els seus cuidadors compartien escenes tan inesperades com aquesta parella abraçant-se o jugant al jardí.

Aquest precedent reforça la idea que, amb paciència i supervisió, animals d'espècies llunyanes poden desenvolupar relacions afectuoses. No és comú, però sí possible. En qualsevol cas, el seu èxit a les xarxes mostra que hi ha un públic desitjós d'històries tendres, en què l'empatia sorgeix entre espècies molt diferents.