Fins el 14 d'abril i només online: El lot estalvi de Bonpreu per berenar

En un moment on les promocions se'n van i tornen amb rapidesa, i on molts descomptes amb prou feines ofereixen un respir real a la butxaca, hi ha ofertes que aconsegueixen trencar el patró. No per la seva espectacularitat ni per un gran desplegament publicitari, sinó per aquest toc just de misteri i nostàlgia que desperta alguna cosa més que el simple desig d'estalvi.

I sí, aquesta vegada no es tracta d'electrodomèstics ni de productes de primera necessitat. Parlem d'alguna cosa que apel·la als records, al caprici sobtat, al petit plaer que un es permet sense culpa… quan el preu ho permet.

| Bonpreu, Wirestock, XCatalunya

No és només una galeta

Al llarg dels anys, les Oreo s'han convertit en molt més que unes simples galetes. Per a molts, són un símbol de la infància, de tardes de berenar davant de la televisió, d'aquest ritual gairebé sagrat d'obrir-les, llepar el farciment i sucar-les en llet.

Bonpreu ho sap. I sense grans anuncis, ha llançat el que ja comença a circular com un “lot estalvi” que sembla fet a mida per a aquells que encara conserven un racó dolç en la seva memòria.

La promoció que juga amb el factor sorpresa

A simple vista, l'oferta pot semblar una més. Però n'hi ha prou amb mirar una mica més de prop per adonar-se que no es tracta d'un simple descompte, sinó d'un conjunt de productes seleccionats que desperten la gana... i la curiositat.

Hi ha qui s'ha trobat amb paquets clàssics d'Oreo. Altres asseguren haver trobat versions amb doble crema. Fins i tot les edicions mini, ideals per portar, han aparegut discretament en algunes prestatgeries. Tot sota una mateixa categoria: “lot estalvi”.

No obstant això, la informació sobre el contingut exacte i els preus ha estat presentada amb comptagotes, generant un interès inusual per a un producte tan habitual. Per què aquest lot està cridant tant l'atenció?

| BonpreuEsclat, XCatalunya

Un preu que es revela al final... i convenç

L'atractiu, sens dubte, ha estat aquesta combinació perfecta entre varietat i cost ajustat. Després de recórrer diferents punts de venda i analitzar la informació disponible, s'ha confirmat que els lots inclouen formats que van des dels 154 fins als 160 grams, i en tots els casos amb preus per sota dels 2 euros.

Alguns paquets, com el d'Oreo clàssica, estan sent oferts en lots per només 1,60 euros, mentre que els de doble crema s'han situat al voltant d'1,85 euros. Les Oreo mini, per la seva banda, arriben als 1,99 euros. Una xifra que, tenint en compte els preus actuals del mercat, ha sorprès a més d'un consumidor habitual.

Però la clau és que aquests lots no sempre són exactament iguals. Depenent de l'establiment, es poden trobar variacions en el contingut: combinacions de diferents formats, unitats extra o fins i tot petites diferències en pes. Això ha generat entre els compradors una sensació molt particular: la d'estar adquirint una mena de pack sorpresa, sense saber del tot quina versió tocarà.

Més que una oferta: una excusa per tornar al senzill

L'èxit d'aquesta discreta promoció no s'explica només pel preu. En temps on la majoria de decisions de compra es fan amb la calculadora a la mà, retrobar-se amb un producte que fa olor d'infància i que no compromet el pressupost s'ha convertit, gairebé, en un acte de resistència.

Les Oreo tornen, sí. Però aquesta vegada ho fan en forma de lot estalvi, amb el gest just de misteri perquè l'impuls no sigui només el de menjar… sinó el de recordar. I potser, també, el de compartir. Perquè hi ha sabors que, encara que passin els anys, mai caduquen.