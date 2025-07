Adorables: La nena que ensenya un gosset a pujar al llit

En les darreres setmanes, un breu vídeo viral ha captat l’atenció dels amants dels animals. La protagonista no és només la nena, sinó també un cadell que, amb paciència i cura, aconsegueix pujar a un llit per primera vegada. Darrere d’aquesta escena entranyable hi ha principis de comportament caní que val la pena explorar a fons.

Ensenyament gradual amb reforç positiu

El vídeo, compartit inicialment pel compte @PuppiesIover a X, mostra la nena col·locant suaument la seva mà per sostenir el cadell i animar-lo cada vegada que intenta escalar el matalàs.

El petit, amb moviments insegurs al principi, guanya confiança gràcies a les carícies i l’estabilitat que li ofereix la seva mentora. Aquesta forma d’ensenyament, basada en el suport i l’elogi, s’alinea plenament amb tècniques recomanades per experts en comportament caní.

| Twitter

Desenvolupament psicològic: vincle i seguretat

Quan els cadells s’enfronten a nous reptes, cada assoliment reforça la seva autoconfiança. La interacció afectiva entre la nena i el gos genera un entorn emocional segur – un factor clau perquè l’animal aprengui sense estrès. Tècniques similars, basades en reforçadors emocionals, han estat promogudes en plataformes com TikTok i YouTube, on professionals recomanen calma, to suau i paciència per ensenyar habilitats bàsiques.

No es tracta només d’un acte aïllat: a les xarxes es repeteixen imatges i vídeos de nens ajudant cadells a pujar escales o llits, sempre ressaltant la funció del reforç positiu. En canals especialitzats s’aconsella utilitzar superfícies segures i donar suport físic al gos en cada pas, adaptant els elements de l’entorn a la seva mida i capacitat motriu.

Recepció a les xarxes

Des de la seva publicació, el contingut de @PuppiesIover ha sumat més de 28 milions de visualitzacions a X. Entre els comentaris predominen expressions com “quina tendresa d’ensenyament”, “aquesta connexió és increïble” o “així es crien els gossos feliços”.

Aquestes reaccions destaquen la importància de l’enfocament emocional en l’educació dels cadells i reflecteixen una tendència creixent a la comunitat de propietaris cap a tècniques més respectuoses.

Beneficis motors i emocionals

Pujar a superfícies elevades estimula les capacitats motrius del cadell: equilibri, coordinació i força. En sentir-se acompanyat, també percep que l’entorn és segur, la qual cosa afavoreix el seu desenvolupament psicològic. Els experts en conducta animal coincideixen que aquests exercicis, realitzats de manera gradual, eviten possibles traumes i reforcen el vincle humà-animal.

Aquest episodi és un recordatori que la docilitat funcional es construeix amb petits actes quotidians. Ensenyar a un cadell a pujar al llit no només és una mostra d’afecte, sinó també una oportunitat educativa. Facilitar-li rutes segures —siguin rampes o esglaons adaptats— garanteix la integració física i emocional de l’animal a l’entorn familiar.