El millor remei contra els mosquits amb gairebé un 50 % de descompte a Bonpreu i Esclat

Amb l'arribada de l'estiu i les altes temperatures, els mosquits es converteixen en una molèstia constant que afecta especialment aquells que gaudeixen d'activitats a l'aire lliure o simplement volen descansar sense interrupcions durant les nits. Segons estudis de consum recents, les vendes de productes repel·lents augmenten notablement durant aquesta temporada, demostrant una clara necessitat entre els clients de supermercats d'obtenir solucions pràctiques i eficaces contra aquests insectes.

En aquest context, Bonpreu i Esclat han decidit avançar-se a la temporada més intensa de mosquits oferint un lot especial amb un descompte significatiu que arriba gairebé al 50 %. Fins al 14 de juliol, els consumidors poden adquirir un paquet de dos productes de la reconeguda marca Autan, una de les preferides per la seva eficàcia i seguretat.

Oferta destacada per protegir-se de l'estiu

Aquest lot estalvi inclou un repel·lent multiinsectes Autan en format esprai de 100 ml, que habitualment té un preu de 8,99 euros, juntament amb un postpicades en gel Autan de 25 ml, el preu individual habitual del qual és de 7,49 euros. Junts sumen normalment 16,48 euros, però gràcies a la promoció especial vigent fins al 14 de juliol, el conjunt es troba disponible per només 8,65 euros, representant un estalvi considerable per a la butxaca.

| BonpreuEsclat, XCatalunya, @gettyimages

El repel·lent multiinsectes Autan és conegut per la seva fórmula eficaç contra una àmplia varietat d'insectes, incloent-hi mosquits, paparres i tàbans. Està indicat per a adults i infants majors de dos anys, sent especialment valorat per famílies amb fills petits que busquen una protecció duradora en activitats a l'aire lliure.

La seva aplicació senzilla i la seva protecció prolongada, que pot durar fins a 8 hores, el converteixen en una solució pràctica i efectiva per gaudir tranquil·lament d'espais oberts.

D'altra banda, el postpicades en gel Autan complementa perfectament el lot. La seva fórmula alleuja ràpidament la irritació causada per les picades, proporcionant un efecte refrescant que calma la pell irritada. Aquest producte és ideal per portar-lo a excursions, acampades o simplement tenir-lo a casa per atendre ràpidament qualsevol molèstia derivada de picades inesperades.

| BonpreuEsclat

Estratègia de màrqueting efectiva i atenció al consumidor

Aquest tipus d'ofertes són molt apreciades pels clients, segons apunten estudis sobre tendències de consum recents. Els supermercats, conscients d'aquesta preferència, aprofiten aquestes promocions puntuals per atraure consumidors preocupats per protegir-se contra els insectes de manera eficient i econòmica.

Bonpreu i Esclat s'han distingit tradicionalment per aquest tipus de promocions que combinen qualitat, utilitat i estalvi. L'estratègia és clara: fomentar la fidelitat del consumidor oferint productes essencials en temporada alta, generant una experiència de compra satisfactòria.

És evident que, amb aquesta promoció, ambdós supermercats responen directament a les demandes dels consumidors, oferint una solució integral per combatre els mosquits a un preu molt competitiu. La promoció estarà disponible únicament fins al 14 de juliol, per la qual cosa és una oportunitat excel·lent perquè els clients s'abasteixin i gaudeixin de l'estiu amb total tranquil·litat.