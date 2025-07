El gos que s'espanta per un ratolí: Enfonsat

per Mireia Puig

De vegades els vídeos virals d'internet no necessiten grans efectes, ni escenaris espectaculars, ni coreografies assajades. Només cal una bona càmera, una mascota impredictible i un gir de guió que deixi tothom amb la boca oberta. Això és exactament el que ha aconseguit el perfil de Puppieslover amb el seu nou vídeo.

Un començament ple de tensió

El gos blanc —un mestís de mida mitjana, amb orelles caigudes i mirada noble— està estirat a terra, relaxat, quan de sobte alguna cosa capta la seva atenció. Els seus ulls es fixen a la part superior d'una cortina. I és que, just allà, hi ha un ratolí. Petit, àgil i sigil·lós, el rosegador es mou per la barra de la cortina.

El gos l'observa amb una barreja de desconcert i temor. Fins i tot hi ha un moment en què s'encongeix sobre si mateix, com si no pogués creure el que està veient. Es produeix aleshores una pausa gairebé cinematogràfica. El ratolí es queda quiet. El gos també. La tensió es pot tallar amb un ganivet.

| TikTok, XCatalunya

Fa un salt enrere, recula amb poca traça i emet un petit gemec, deixant clar que no estava preparat per a una aparició semblant. Durant uns segons, sembla que la por ha guanyat. El rosegador, tranquil, passeja pel terra del saló com si sabés que ningú el molestarà. I és aquí quan passa el gir inesperat.

L'èpica silenciosa d'un bany

De manera sobtada, el gos s'aixeca i es dirigeix cap al passadís. No fuig. No s'amaga. Va directe cap al bany. La càmera el segueix mentre sembla entrar en mode caçador. És com si en qüestió de segons el seu instint s'hagués activat. Després d'uns segons de silenci, se sent un lleu soroll metàl·lic, seguit d'uns passos i un cruixit.

| Twitter, XCatalunya

La següent imatge ja és història d'internet: el gos torna al saló amb el ratolí a la boca. No el porta amb violència, sinó més aviat com qui mostra un trofeu, amb orgull i elegància. Els seus ulls ja no reflecteixen por, sinó determinació. El mateix gos que abans semblava aterrit ara camina amb posat d'heroi.

Una ovació virtual

El vídeo, que ja acumula milions de visualitzacions, ha estat comentat per milers d'usuaris. Molts parlen de l'“arc del personatge” del gos, com si es tractés d'una pel·lícula. Altres l'han comparat amb escenes de pel·lícules d'acció on el protagonista passa de ser un novell temorós a un valent guerrer.

“L'evolució d'aquest gos és millor que la de molts personatges de Hollywood”, va escriure un usuari. “Jo també hauria sortit corrents en veure el ratolí, però tant de bo tornar com ell, amb dignitat”, va bromejar un altre.

Un nou ídol viral

Aquesta vegada s'ha tocat una fibra especial: la de la por superada, la del valor inesperat i la del triomf silenciós. El gos blanc, el nom del qual encara no es coneix, s'ha convertit en el nou ídol d'internet per haver demostrat que, fins i tot quan tot sembla perdut, un es pot aixecar, actuar… i sortir victoriós.