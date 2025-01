Un gos destroyer trenca tots els plats: Alerta a la reacció de la propietària

per Iker Silvosa

Els gossos sempre tenen la capacitat de convertir-se en els protagonistes dels moments més inesperats i virals a les xarxes socials. Amb la seva curiositat inesgotable i la seva naturalesa juganera, són capaços de transformar activitats quotidianes en escenes que ens arranquen riallades o ens fonen el cor. Des d'intents fallits d'atrapar la seva pròpia cua fins a gestos de tendresa cap als seus amos, els vídeos protagonitzats per gossos continuen sent els favorits de milions d'usuaris arreu del món.

En aquesta ocasió, el vídeo que ha donat la volta a Internet mostra un gos intentant "ajudar" la seva mestressa en una tasca domèstica, però amb resultats desastrosos. L'escena, registrada en una cuina, comença amb l'animal investigant el rentaplats obert mentre la seva mestressa organitza la vaixella. Tot sembla normal fins que, en un tres i no res, el gos estira amb entusiasme d'un plat i provoca una cascada de vaixella que s'estavella estrepitosament contra el terra.

L'expressió de la dona és un poema. Totalment atònita, es porta les mans al cap sense poder creure el que acaba de succeir. Mentrestant, el gos, aparentment aliè a la magnitud de la seva entremaliadura, es retira de l'escena sense mostrar cap rastre de culpa. Això sí, no deixa d'arrossegar tots els plats del rentaplats, creant encara més drama, fins que no desapareix del pla. Per afegir més humor al moment, un home que sembla ser un altre membre de la família apareix al fons, immòbil i amb una expressió que barreja incredulitat i resignació.

Anècdota per a tota la vida

Aquest tipus d'episodis, encara que puguin generar cert caos en el moment, són una mostra del vincle únic entre els humans i els seus gossos. Les entremaliadures i desastres dels peluts són part de la convivència diària i, amb el temps, solen convertir-se en anècdotes entranyables que arranquen somriures en recordar-les.

El vídeo, que amb prou feines dura cinc segons, acumula ja milers de reproduccions i reaccions a les xarxes. La comunitat d'amants dels animals no ha trigat a destacar el divertit de l'incident, ressaltant l'espontaneïtat i l'energia dels gossos, que sovint intenten involucrar-se en les nostres tasques sense mesurar les conseqüències. Encara que aquest gosset clarament no va aconseguir el seu objectiu de ser útil, el que sí que va aconseguir va ser conquerir a tothom amb el seu adorable desastre.

Més de 20.000 persones han vist aquest vídeo, publicat per Dilo Con Perritos en el seu compte de X (anteriorment Twitter). Gairebé mil d'elles han indicat amb un 'like' ser autènticament fans d'aquest gos. I també dels seus amos.