Els clients de Bonpreu ho esperaven: Tornen els punts per guanyar aquests productes

Les promocions basades en programes de fidelització han demostrat ser una de les estratègies més efectives per premiar la lleialtat dels clients i fomentar l'estalvi en cada compra.

En el cas dels supermercats, aquestes iniciatives han evolucionat amb el temps, passant de simples descomptes a oportunitats exclusives per aconseguir diversos productes d'alta qualitat a preus simbòlics. En aquest context, els clients de Bonpreu i Esclat han demostrat, any rere any, el seu entusiasme per una de les promocions més esperades.

L'acumulació de punts per bescanviar-los per productes premium. En edicions anteriors, aquesta campanya ha permès als compradors accedir a articles de cuina, parament i llar de primeres marques amb preus reduïts. Ara, el 2025, la promoció torna amb una proposta que promet conquerir els amants del bon beure.

Un brindis amb Bonpreu: copes i vasos Schott Zwiesel

Fins a l'11 de maig, tots els clients de Bonpreu tenen la possibilitat d'aconseguir sets de copes i vasos de la prestigiosa marca Schott Zwiesel a preus imbatibles. La mecànica és molt senzilla: per cada 10 € de compra en qualsevol dels seus supermercats o a la seva botiga en línia, els clients rebran un punt.

En acumular punts, podran bescanviar-los pels productes de la promoció. Els sets disponibles inclouen: jocs de 2 copes de vi negre o blanc, de 2 copes de cava, de 2 copes de gintònic i de 2 vasos baixos o alts.

Per obtenir-los, hi ha dues opcions: bescanviar 30 punts i pagar només 1 €, o bé, utilitzar 15 punts i pagar 5 €. Tenint en compte que el preu de mercat de cada set de copes o vasos és de 23,95 €, aquesta promoció representa un gran estalvi per als clients habituals del supermercat.

Qualitat i elegància en cada brindis

Schott Zwiesel és una marca reconeguda mundialment per la seva cristalleria d'alta gamma. Els seus productes estan dissenyats amb tecnologia especial per oferir una major resistència a cops i ratllades, a més d'una transparència impecable que ressalta els colors i aromes de les begudes. No és casualitat que siguin les copes preferides per professionals del sector gastronòmic i amants del vi.

Amb aquesta promoció, els clients de Bonpreu i Esclat poden renovar la seva cristalleria amb productes d'alta qualitat a un preu simbòlic. Ja sigui per gaudir d'un bon vi a casa, sorprendre els convidats amb una presentació impecable. O simplement millorar l'experiència de cada brindis, aquesta és una oportunitat que pocs voldran deixar passar.

Una promoció per temps limitat

Si bé la campanya estarà disponible fins a l'11 de maig, els clients que vulguin assegurar-se d'aconseguir les seves copes o vasos preferits han de donar-se molta pressa. El que significa que aquells que desitgin aprofitar-la al màxim hauran de planificar les seves compres i acumular punts com més aviat millor.