El menú estalvi a Bonpreu i Esclat que ningú es vol perdre

per Pol Nadal

Menjar bé sense gastar de més és una de les principals preocupacions dels consumidors, especialment en temps en què els preus dels aliments segueixen en constant canvi. És aquí on els supermercats juguen un paper clau en oferir promocions atractives que combinen qualitat i bon preu. En aquest context, Bonpreu i Esclat han llançat una oferta que està captant l'atenció de molts: un menú estalvi que reuneix productes ideals per a un àpat complet i deliciós per 15,95 euros.

| Bonpreu

Un menú complet amb pollastre rostit, nuggets i salses

Aquest pack promocional, disponible als establiments que compten amb servei de rostisseria, inclou:

Un pollastre rostit de 950 g (valorat en 9,50 €). Perfecte per compartir, amb una pell cruixent i carn sucosa a l'interior, ideal per gaudir en família o amb amics.

Una safata de nuggets de pollastre (370 g, 24 unitats), amb un preu habitual de 8,50 €. Cruixents per fora i tendres per dins, són una opció ideal per als més petits o per acompanyar el pollastre amb un toc diferent.

Dues salses a elecció entre barbacoa o allioli, en formats de 30 g o 25 ml respectivament. Aquestes aporten un extra de sabor, permetent personalitzar cada mossegada segons el gust de cadascú.

Si bé el preu individual dels productes suma 18,40 €, aquesta oferta permet adquirir-los tots junts per 15,95 €, la qual cosa suposa un estalvi interessant per a aquells que busquen qualitat sense excedir-se en la despesa.

| Bonpreu

Una opció ideal per a àpats ràpids i gustosos

El menú estalvi de Bonpreu i Esclat és una excel·lent alternativa per a aquells que desitgen un àpat llest en pocs minuts sense renunciar al sabor ni a la quantitat. És perfecte per portar a casa després d'un dia atrafegat o per improvisar un sopar sense complicacions.

A més, el pollastre rostit pot reutilitzar-se en diferents receptes: des d'amanides i entrepans fins a croquetes casolanes o arrossos. Els nuggets, per la seva banda, són un encert assegurat per a qualsevol ocasió, ja sigui com a aperitiu o plat principal.

Aquesta promoció demostra com els supermercats s'estan adaptant a les necessitats actuals dels consumidors, oferint packs que combinen conveniència i estalvi. Si busques una opció pràctica i deliciosa per compartir, aquest menú estalvi de Bonpreu i Esclat és una oferta que no pots deixar passar.