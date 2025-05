El Golden Retriever que disfruta en la peluquería

Las redes sociales han sido testigo de un nuevo fenómeno viral que está conquistando los corazones de millones de personas. Esta vez, el protagonista no es un influencer ni una celebridad, sino un perro. Concretamente, un Golden Retriever que ha sido grabado disfrutando, con una seriedad sorprendente, de un corte de pelo en la peluquería.

El vídeo, de apenas unos segundos, muestra al can sentado en una silla como si fuera un cliente habitual. El animal permanece inmóvil, con la mirada fija y un gesto de concentración absoluta mientras un peluquero le arregla el pelaje con gran dedicación y precisión.

Lejos de estar inquieto o nervioso, el perro transmite una calma total. Sin moverse ni un centímetro, se deja mimar con un aire casi profesional. La escena ha despertado carcajadas y ternura a partes iguales, convirtiéndose en una de las imágenes más compartidas de la semana.

| X / Twitter, XCatalunya

Un cliente modelo en la silla del estilista

En el clip, el Golden Retriever mantiene una postura recta, casi digna de una sesión de fotos. Su expresión es la que más ha llamado la atención: no hay emoción exagerada, ni miedo, ni impaciencia. Solo una especie de concentración zen que parece decir: “esto es importante, no me molesten”.

El peluquero, por su parte, parece ya acostumbrado al comportamiento del can. Con gestos suaves y técnicas propias de un estilista de alto nivel, pasa la maquinilla por su lomo mientras alisa y recorta cuidadosamente las zonas largas. Muchos usuarios han bromeado con la posibilidad de que el perro disfrute más de la peluquería que ellos mismos.

| Twitter

Un vídeo que ha traspasado fronteras

El vídeo ha sido compartido en múltiples plataformas: desde Instagram y TikTok hasta cuentas de YouTube especializadas en contenido de animales. En pocas horas, ya acumulaba cientos de miles de visualizaciones y miles de comentarios. Lo que empezó como una grabación informal se ha convertido en todo un fenómeno global.

Varias cuentas de humor y bienestar animal han compartido la escena, acompañándola de frases como “cuando sabes que el corte te quedará espectacular” o “Golden Retriever: cliente top”. Incluso algunas peluquerías caninas han utilizado el vídeo como inspiración para mostrar cómo debería comportarse un perro durante su sesión de cuidado.

¿Por qué tanta fascinación por este perro?

Más allá del humor, lo que realmente ha conquistado a los usuarios es la expresión facial del perro. Lejos de parecer distraído o curioso, su rostro es el de alguien que toma su imagen muy en serio. Casi se podría decir que se siente parte de un ritual importante. Algunos lo han comparado con humanos esperando en silencio en la silla del barbero.

Otros han fantaseado con que tal vez el perro se prepara para una cita, una boda o una sesión fotográfica profesional. El nivel de concentración da para imaginar de todo. Las reacciones han sido tan positivas que incluso han aparecido memes, stickers y montajes del Golden sentado en salones de belleza, cabinas de avión o sillones de oficina. Se ha convertido en un símbolo inesperado del autocuidado y la elegancia.

El gran protagonista sin nombre… por ahora

Lo más curioso de esta historia es que aún no se sabe el nombre del perro. El vídeo fue subido originalmente sin contexto, lo que ha llevado a los usuarios a bautizarlo con nombres como “Don Elegancia”, “Señor Golden” o “El Caballero Dorado”. Sea cual sea su nombre real, el Golden Retriever de la peluquería ya es una estrella.

Y sin decir ni una palabra, ha dado una lección inesperada: a veces, solo hace falta sentarse, relajarse… y dejar que te dejen guapo.