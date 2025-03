Gir de 180 graus en l'atur dels autònoms

En un context econòmic en constant evolució, el mercat laboral espanyol ha mostrat signes de recuperació en els últims mesos. Segons dades recents del Servei Públic d'Ocupació Estatal (SEPE), l'atur va disminuir un 0,23% el febrer de 2025, situant-se en 2,59 milions de persones. No obstant això, és crucial analitzar aquestes xifres amb cautela, ja que factors estacionals i metodològics poden influir en la seva interpretació.​

En aquest escenari, els treballadors autònoms han estat objecte d'especial atenció per part del Govern. La vicepresidenta segona i ministra de Treball i Economia Social, Yolanda Díaz, ha manifestat la seva intenció de millorar la protecció social d'aquest col·lectiu, especialment pel que fa al cessament d'activitat, comunament conegut com el "atur dels autònoms".​

| SEPE, ShotPrime

Propostes per millorar el cessament d'activitat dels autònoms

Yolanda Díaz ha expressat la necessitat de reformular la prestació per cessament d'activitat per fer-la més accessible i efectiva per als autònoms. En aquest sentit, ha instat la Seguretat Social a col·laborar en la millora d'aquesta prestació, reconeixent les dificultats que enfronten els autònoms a l'hora d'intentar accedir-hi.​

Una de les propostes destacades és la implementació d'un subsidi especial per a autònoms majors de 52 anys que es vegin obligats a tancar els seus negocis. Aquesta mesura busca equiparar la protecció social dels treballadors per compte propi amb la dels assalariats, que ja compten amb un subsidi similar.​

A més, s'ha plantejat la possibilitat d'augmentar la quantia del subsidi per desocupació per als autònoms, amb l'objectiu de proporcionar una major seguretat econòmica durant els períodes d'inactivitat. Aquesta iniciativa forma part d'un paquet de mesures que busquen enfortir la xarxa de protecció social per a aquest col·lectiu.​

| SEPE, ACN

Reaccions i perspectives del sector

Les organitzacions d'autònoms han acollit amb interès les propostes del Govern, encara que també han manifestat la necessitat de mesures addicionals per garantir la viabilitat dels seus negocis. En particular, han sol·licitat ajudes econòmiques directes de fins a 12.000 euros per evitar el tancament de milers de negocis afectats per fenòmens climàtics adversos, com la recent DANA a València.​

D'altra banda, la Federació Nacional d'Associacions de Treballadors Autònoms (ATA) ha reelegit Lorenzo Amor com a president fins a 2030, amb un suport del 94,8% dels vots. Amor ha destacat la importància de resoldre problemes com la renovació del cessament d'activitat extraordinari i l'ampliació d'ajudes per als afectats per desastres naturals.​

Desafiaments en la implementació de les reformes

Malgrat les intencions del Govern, la implementació d'aquestes reformes enfronta desafiaments significatius. El Consell Econòmic i Social (CES) ha advertit sobre les dificultats que enfrontaran milers de pimes i autònoms per complir amb la nova llei de Treball, que redueix la jornada laboral i exigeix un registre horari digital connectat en temps real amb la Inspecció de Treball. Sectors com l'agricultura i la pesca, amb accés digital limitat, podrien enfrontar majors desafiaments per implementar aquestes mesures.

A més, s'ha assenyalat la falta de diàleg social en l'elaboració de la llei, ja que l'avantprojecte es va enviar sense consultar a organitzacions empresarials i en un període inoportú, com és el nadalenc. Això ha generat crítiques i preocupacions sobre la viabilitat i acceptació de les noves normatives.​

Conclusions i perspectives futures

La millora del cessament d'activitat per als autònoms és una qüestió prioritària en l'agenda econòmica i social d'Espanya. Les propostes del Govern busquen proporcionar una major protecció a aquest col·lectiu, especialment en temps de crisi o inactivitat. No obstant això, la implementació efectiva d'aquestes mesures requerirà un diàleg constant amb les organitzacions representatives dels autònoms i una consideració acurada de les particularitats de cada sector.​

En els pròxims mesos, serà crucial observar com es desenvolupen aquestes iniciatives i com s'adapten a les necessitats reals dels treballadors per compte propi. La col·laboració entre el Govern, les organitzacions d'autònoms i altres actors rellevants serà fonamental per garantir que les reformes siguin efectives i beneficioses per a tots els involucrats.