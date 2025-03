L'estalvi a Bonpreu Esclat Energia que ningú es vol perdre

per Pol Nadal

L'estalvi en la factura energètica és un dels temes més recurrents en l'actualitat. Amb la inflació en nivells elevats i la creixent preocupació per la sostenibilitat, els consumidors busquen constantment maneres de reduir despeses domèstiques. Precisament en aquest context, les promocions que ofereixen supermercats i empreses del sector energètic cobren especial rellevància.

Durant els últims mesos, diverses cadenes han decidit fer un pas més enllà, facilitant l'estalvi dels seus clients mitjançant atractives ofertes combinades amb altres serveis. Una estratègia cada cop més comuna, que reforça la fidelització i amplia la presència de marca més enllà del carret de la compra tradicional.

| Bonpreu

Bonpreu Esclat Energia s'uneix a la tendència de l'estalvi

Recentment, una de les propostes que més atenció està acaparant entre els consumidors catalans és la de Bonpreu Esclat Energia. Aquest servei energètic del grup Bonpreu, conegut tradicionalment pels seus supermercats, ha llançat una oferta atractiva amb un descompte del 20% en el terme d'energia durant sis mesos. La promoció és vàlida utilitzant el codi ESTALVIBP20, la qual cosa suposa un benefici directe i immediat en la butxaca del consumidor.

Bonpreu Esclat Energia s'ha consolidat com una alternativa competitiva en el sector, destacant especialment per la transparència en les seves tarifes i la seva proximitat al client local. La companyia ofereix energia d'origen renovable, una cosa que ressona fortament entre els consumidors més compromesos amb el medi ambient.

Aquest descompte és aplicable per a aquells clients que decideixin contractar ara, amb condicions clarament definides, i respon a la creixent demanda d'ofertes clares i fàcils d'entendre, lluny de la complexitat habitual del sector energètic.

| Bonpreu, XCatalunya

Per què són tan efectives aquestes promocions?

Les promocions creuades, com aquesta proposta per Bonpreu Esclat Energia, aconsegueixen captar l'atenció del consumidor per diverses raons. Primer, perquè representen un estalvi tangible i clar des del primer dia, sense lletra petita ni condicions difícils de complir. Segon, perquè estan alineades amb la tendència actual cap al consum responsable i sostenible, amb energia renovable, una cosa que molts consumidors valoren especialment.

A més, Bonpreu Esclat aprofita hàbilment la seva reputació com a supermercat per generar confiança en serveis addicionals, en aquest cas energètics. És una estratègia que permet als clients concentrar les seves despeses en una única empresa de confiança, beneficiant-se a més de promocions exclusives com aquesta.

Per últim, la temporalitat de l'oferta —un descompte durant sis mesos— genera una sensació d'urgència positiva en el consumidor, motivant-lo a aprofitar ràpidament l'oportunitat abans que finalitzi.