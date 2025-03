6 ampolles de la cervesa de moda: El regal de Bonpreu comprant aquest producte

per Pol Nadal

El consum de cervesa artesana i premium ha crescut notablement en els últims anys. Les grans cadenes de supermercats s'adapten constantment per satisfer aquesta demanda emergent, que busca qualitat, innovació i valor afegit. Dins d'aquesta tendència, Bonpreu ha llançat una oferta especialment cridanera que combina dos productes molt valorats pels consumidors gourmet: un formatge curat de renom i una cervesa que està marcant tendència.

En un context on els consumidors valoren cada vegada més l'experiència gastronòmica a casa, aquest tipus de promocions resulta especialment atractiu. No només es tracta d'adquirir productes que agraden, sinó que a més s'ofereix l'oportunitat de gaudir d'un petit plaer quotidià amb un considerable estalvi econòmic.

La promoció estrella de Bonpreu

Concretament, l'oferta de Bonpreu presenta una combinació perfecta per als amants de l'aperitiu: un lot compost per un tros de formatge curat Flor de Esgueva i un paquet de sis ampolles de cervesa torrada Turia, ambdós productes molt apreciats en el mercat actual.

El formatge Flor de Esgueva, conegut pel seu sabor intens i textura ferma, és un dels formatges curats espanyols més prestigiosos. Originari de Castilla y León, es destaca per la seva elaboració tradicional i per un procés de maduració mínim de set mesos. El resultat és un formatge potent al paladar, amb matisos afruitats i un lleuger toc picant, ideal per acompanyar cerveses torrades o vins negres amb cos.

Per la seva banda, la cervesa torrada Turia és una beguda que en els últims anys ha guanyat popularitat gràcies al seu perfil aromàtic equilibrat i el seu agradable sabor a malta torrada, amb un punt amarg final. Aquesta cervesa valenciana s'elabora amb mètodes tradicionals i és perfecta per maridar amb formatges curats, embotits ibèrics o fins i tot plats una mica més especiats.

Estalvi significatiu en productes gourmet

La promoció permet adquirir ambdós productes per només 5,99 euros, un descompte considerable respecte al preu original del lot, que era de 10,24 euros. Aquesta reducció, superior al 40 %, és especialment interessant atès que ambdós productes mantenen un alt valor percebut i qualitat reconeguda.

A més, el format és molt còmode: les ampolles de 250 ml faciliten el consum individual, perfecte per a trobades informals o per gaudir d'un moment relaxat al final del dia. El tros de formatge de 250 grams assegura una quantitat adequada per a diversos usos, des d'un aperitiu improvisat fins a una taula gourmet més elaborada.

Una recepta per aprofitar al màxim aquesta oferta

Si desitges treure partit a aquest lot, una excel·lent opció és preparar unes torrades gourmet amb formatge Flor d'Esgueva i una reducció de cervesa Turia. Per a això, talla unes rodanxes fines de pa de qualitat, torra-les lleugerament i col·loca a sobre làmines del formatge curat. Després, prepara una reducció escalfant suaument la cervesa fins a obtenir una textura similar a un xarop. Ruixa les torrades amb aquesta salsa i acompanya amb nous picades. Tindràs un aperitiu senzill, però sofisticat que aprofitarà perfectament la combinació de sabors del lot.

Bonpreu manté aquesta promoció disponible durant un temps limitat, oferint als seus clients no només productes de primera qualitat, sinó també la possibilitat de gaudir de moments especials amb la comoditat de comprar al supermercat habitual i amb un notable estalvi econòmic. Una estratègia intel·ligent que consolida encara més el seu posicionament en el competitiu mercat actual.