La gelateria de Barcelona que SÍ està compromesa amb Catalunya

En els darrers dies, una gelateria de Gràcia va ser notícia negativa. DellaOstia va protagonitzar un episodi de catalanofòbia en negar-se a atendre en català. La indignació ciutadana va ser immediata i el barri va respondre amb contundència. Un cop més, es va posar de manifest que la nostra llengua continua amenaçada.
Tanmateix, no totes les gelateries actuen igual. Hi ha projectes que entenen que respectar el català i la terra és fonamental. Un d'aquests és DelaCrem Terra, que ha decidit apostar clarament pel compromís. Un model que no només ofereix qualitat, sinó també respecte.
Un gelat fet a Catalunya amb ingredients de Catalunya
DelaCrem Terra trenca amb la dinàmica habitual de moltes gelateries internacionals. En lloc d'importar sabors sense ànima, aposta pel que tenim aquí. Avellanes de Reus, llimones del Baix Ebre o prunes del Llobregat formen part del menú. Cada producte escollit explica una història lligada a la identitat catalana.
A més, els gelats es presenten amb etiquetes escrites en català, clares i visibles. Un gest petit, però que parla de coherència i compromís amb el país. Mentre altres amaguen la llengua, DelaCrem la col·loca al centre de la seva proposta. La llengua forma part de l'experiència gastronòmica.
Recuperar el valor de la nostra terra en temps de menyspreu
El que passa amb la llengua també es reflecteix en el consum. Cada cop més ciutadans miren l'origen de fruites, verdures o carns. Per què no fer-ho també amb els gelats? Aquesta és la lògica que impulsa DelaCrem Terra. Respectar la proximitat vol dir donar suport als agricultors i productors locals.
En un context on alguns negocis menyspreen el que és nostre, aquest gest és vital. Davant el menyspreu lingüístic d'una gelateria de Gràcia, sorgeix un exemple positiu. Un que dignifica Catalunya en lloc d'ofendre-la. Una demostració que es pot ser rendible sense renunciar a la identitat.
El català com a part inseparable de l'experiència
La polèmica de Gràcia va demostrar que la llengua continua sent fràgil. Cada cop que un comerciant nega atendre en català, fereix la convivència. La resposta no ha de ser violència, sinó suport a qui sí que respecta. I aquí DelaCrem Terra marca la diferència amb un model exemplar.
No és casualitat que els seus gelats estiguin etiquetats en català. No es tracta d'una imposició, sinó de sentit comú. Si el client viu a Catalunya, la llengua ha de ser respectada. Això ho entén qualsevol amb voluntat d'integrar-se, excepte els catalanòfobs.
Més que gelats: un projecte de país
A les seves botigues de Sant Joan, Enric Granados i Muntaner, DelaCrem va més enllà. Ha convertit el gelat en una forma de reivindicació cultural. El seu mapa amb els orígens dels productes és un exemple pedagògic. Cada client entén que darrere de cada sabor hi ha territori, història i arrels.
Barcelona necessita projectes així. Iniciatives que defensin el que és nostre amb qualitat i orgull. Davant els negocis que veuen el català com un destorb, sorgeixen alternatives. Llocs on consumir també vol dir donar suport a la terra i la seva gent. Una manera concreta de plantar cara al menyspreu.
Doneu suport a qui defensa la nostra llengua
La polèmica de la gelateria de Gràcia no ha de quedar en anècdota. És un recordatori que el català segueix necessitant protecció constant. Però la resposta no és només denunciar, sinó també donar suport als bons exemples. I DelaCrem Terra n'és un: qualitat, proximitat i respecte pel català.
La pròxima vegada que vulguis un gelat a Barcelona, no ho dubtis. No entris en locals que ofenen la nostra identitat. Escull aquells que entenen que Catalunya no és un adorn turístic. Escull projectes que posen el català al centre de la seva activitat.