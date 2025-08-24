Demà pots trobar a Mercadona el millor caprici: és boníssim i agrada a tothom

Mercadona fa anys que es guanya l’afecte dels seus clients amb productes que combinen qualitat, bon preu i un toc casolà. El seu catàleg no para de créixer i sorprendre. Cada dia sorprèn amb menjar preparat o amb aquells capricis amb què tothom somia menjar, però no té temps de preparar.
Cada novetat que llança Mercadona genera atenció i es fa present a les xarxes. Aquesta vegada no és l’excepció. Torna a la prestatgeria del supermercat, un producte que molts esperaven amb ganes.
Tradició i sabor per gaudir sense esforç
Mercadona torna a oferir el seu popular Preparat per a natilles casolanes, un producte pensat perquè gaudeixis de les postres clàssiques sense perdre temps. “El sabor autèntic que les caracteritza” és una de les promeses que acompanyen aquest llançament.
Aquestes natilles, la veritat és que no deceben, tenen el mateix gust de les de sempre, però llestes en minuts. L’estoig conté 3 sobres, cadascun dona per a 7 racions. A més, inclou un sobre de canyella molta perquè puguis donar el toc final perfecte a les teves natilles.
Un dolç caprici amb molt poc esforç
La seva preparació és ràpida i sense complicacions, només necessites un litre de llet, vuit cullerades de sucre i un dels sobres del preparat. Es dissol tot en un cassó i es posa al foc fins que bull. Després s’omple cada motlle, s’hi col·loca una galeta a sobre i es deixa refredar a la nevera.
"El gust, la textura i la presentació conquereixen des de la primera cullerada", afirma Mercadona en els seus consells d’alimentació. I qui ja ha provat aquesta recepta, ho confirma. I el més important: no cal experiència a la cuina per aconseguir-ho.
També flam i una recepta especial per innovar
Mercadona també ofereix el seu Preparat per a Flam amb sucre i caramel líquid; una recepta igual de fàcil i pràctica per a qui prefereix una altra textura. Aquest preparat es pot fer al microones o al foc. Ve amb dos sobres de flam i dos de caramel i cada sobre dona per a quatre racions generoses.
A més, es pot fer servir per preparar unes originals torrades de Santa Teresa. "Proporciona un toc de textura i sabor a les tradicionals torrades de Santa Teresa amb el preparat per a flam", recomana la marca.
Les natilles i el flam formen part de la tradició gastronòmica espanyola, agraden a petits i grans i sempre tenen un lloc a taula. Mercadona aposta per mantenir aquesta essència, però fent-la més accessible i ràpida. Els seus productes estan pensats per adaptar-se al ritme actual sense perdre qualitat.
Amb cada cullerada, aquestes postres tornen una mica del gust de casa. I el millor és que “preparar-les és molt fàcil” i sempre queden bé.