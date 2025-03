El gat que trolleja un Shiba Inu amb peix

per Mireia Puig

No sempre es necessita una producció elaborada, efectes especials o una història èpica per conquerir internet. De vegades, l'únic necessari és un saló, dos animals domèstics i un inesperat gir de rols. És el que ha passat amb un vídeo que, sense pretensions, ha desfermat rialles a les xarxes socials i s'ha convertit en un dels clips més compartits del moment.

L'escena, gravada en un habitatge aparentment comú, mostra una estampa tranquil·la: un sofà, una catifa i una atmosfera acollidora. Però el que passa en aquest petit racó domèstic ha generat una onada de reaccions, des de rialles fins a memes, passant per reflexions inesperades sobre la intel·ligència felina i la torpesa canina.

Tot comença amb un joc innocent

Al principi, sembla una escena més de convivència entre mascotes. El pla mostra un sofà des d'una lleugera perspectiva lateral. Sobre ell, una figura peluda, immòbil, observa l'ambient amb atenció. A terra, un altre animal es mou d'un costat a l'altre amb cert nerviosisme. L'espectador no entén del tot què està passant, però alguna cosa en la tensió de la imatge anticipa que el millor està per venir.

La càmera s'acosta subtilment. I aquí es desvetlla el primer detall: el gat, acomodat còmodament sobre el respatller del sofà, té entre les seves potes davanteres un objecte llarg, prim, amb una corda penjant al final. És, ni més ni menys, que una canya de pescar per a gats, d'aquelles que solen usar-se per entretenir-los… però aquesta vegada l'ús és completament diferent.

Un canvi de rols inesperat

El felí, amb una calma que només els gats saben mantenir en plena acció, mou lentament la canya, fent oscil·lar un petit peix de peluix per l'aire. El llança cap a un costat, el recull amb precisió, el torna a agitar. Però el que sorprèn no és el moviment en si, sinó el seu objectiu.

Just sota el sofà, un gos de raça shiba inu salta, gira, es llança i ensopega una i altra vegada intentant atrapar l'esquiu peix. Cada intent és més maldestre que l'anterior. El gos es concentra, retrocedeix, calcula… i falla. El gat, a dalt, impassible, sembla gaudir del seu rol de titellaire. Mou la canya com un veritable domador de circ, mentre el shiba inu no aconsegueix tocar ni una sola vegada el peluix.

El vídeo que ha conquerit internet

El contrast entre la calma estratègica del gat i la frustració creixent del gos ha fet que el vídeo acumuli milers de retuits i likes en poques hores. Usuaris de tot el món han comentat l'escena amb frases com "quan la vida et toreja i ni te n'adones" o "el gat juga escacs, el gos juga a menjar-se les peces".

Una escena simple, sí. Però tan universalment graciosa que ha creuat idiomes i fronteres. Perquè al final, el veritable viral no és el gat que pesca… és el shiba inu que, amb tot el seu entusiasme i zero resultats, s'ha guanyat el cor d'internet intentant atrapar-lo.