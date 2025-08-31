Logo xcatalunya.cat
Mercadona fa feliços els clients amb aquest producte que ajuda a netejar la casa ràpid
Societat

Furor a Mercadona: el producte que neteja qualsevol part de la casa en pocs minuts

Mercadona sorprèn amb una novetat que conquista qui busca resultats brillants sense perdre hores netejant

per Angélica Oyarzún

Mantenir la casa neta i endreçada sol exigir temps i esforç. Per això, cada cop més consumidors cerquen solucions que simplifiquen la rutina sense perdre eficàcia. Mercadona és el primer lloc al qual els consumidors recorren per trobar productes pràctics i econòmics.

La tendència actual s'inclina cap a articles que estalvien minuts i faciliten les tasques del dia a dia. Quan un producte combina rapidesa i bons resultats, no triga a convertir-se en el preferit de moltes llars. En aquesta línia, Mercadona ha sumat al seu catàleg una opció versàtil que ja està generant entusiasme entre els seus clients habituals.

Pot de netejador abrillantador de la marca Bosque Verde davant d’una botiga Mercadona desenfocada
L'abrillantador múltiple de Mercadona és el millor aliat per fer brillar tot a casa teva | Mercadona, xcatalunya.cat

Un netejador de Mercadona que multiplica els seus usos

Es tracta de l'esprai Netejador Abrillantador, dissenyat per tornar la brillantor a múltiples superfícies en qüestió de minuts. La seva fórmula no només neteja, sinó que també abrillanta, ressaltant la bellesa natural dels materials. Aquest producte destaca perquè pot fer-se servir en acer inoxidable, mobles i fins i tot al quadre de comandament del cotxe.

Mercadona presenta una sola solució que permet mantenir impecables diversos espais del dia a dia. Els clients valoren que sigui un article fàcil de fer servir, de resultats immediats i tot per 2,90 euros. En pocs passos, superfícies apagades recuperen un aspecte com nou.

Persona netejant una superfície d'acer inoxidable amb un drap groc i guants, al costat d'un netejador abrillantador en esprai sobre un taulell.
Pots netejar electrodomèstics i es veuran com nous | Mercadona

Ideal per a acer inoxidable, mobles i cotxe

A la cuina, aquest esprai s'ha convertit en un aliat perfecte per a electrodomèstics d'acer inoxidable. Frigorífics, forns o campanes extractores llueixen lluents després de la seva aplicació.

En mobles, ajuda a millorar-ne l'aparença i a tornar-los la brillantor, deixant un acabat cuidat sense esforç. Així, peces que semblaven desgastades recuperen frescor i estil.

El seu ús també s'estén al cotxe, ja que abrillanta el quadre de comandament i el deixa com acabat d'estrenar. Tot i que no és apte per a tapisseries, funciona amb gran eficàcia en aquestes superfícies dures.

Persona amb guants verds netejant el tauler d’un cotxe amb un drap groc i un esprai netejador
Pots fer servir l'abrillantador de Mercadona, fins i tot, per netejar el cotxe i no deixa residus | Mercadona, xcatalunya.cat

Fàcil d'aplicar i amb resultats visibles

El mode d'ús és senzill: només cal agitar l'esprai, polvoritzar-lo sobre una baieta de microfibra i estendre'l per la superfície desitjada. Amb aquest mètode s'eviten residus i s'aconsegueix un acabat uniforme. Els experts aconsellen provar el producte primer en una zona poc visible per garantir-ne la compatibilitat.

Els consumidors coincideixen que és una solució pràctica per a la neteja ràpida i eficaç de la llar. El Netejador Abrillantador se suma a la llista de productes que reforcen la imatge de Mercadona com a supermercat de confiança. La seva capacitat d'adaptar-se a diferents necessitats el converteix en un imprescindible per a moltes llars.

Amb propostes així, Mercadona demostra de nou que comprèn molt bé les necessitats dels seus clients. Una opció útil, econòmica i versàtil que tota llar ha de tenir.

