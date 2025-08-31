He trobat a Mercadona un plat de menjar boníssim per només 1,30 euros: ‘Genial’

La vida moderna obliga molts consumidors a buscar solucions ràpides sense renunciar al bon gust. Ja sigui perquè es té poc temps per la feina, pels fills o només perquè, de vegades, les ganes de cuinar s'esgoten. Mercadona s'ha convertit en el còmplice perfecte per a aquests moments i per a qui vol menjar bé i guanyar temps.
Pensant en ells, Mercadona ha incorporat una proposta deliciosa amb la qual pots gaudir d'un àpat llest i especial en només 11 minuts. Una de les seves últimes novetats ha arribat per convertir-se en un aliment que no pot faltar al rebost.
Mercadona presenta un plat senzill i saborós per a qualsevol moment
La novetat es presenta en format sobre i ofereix un clàssic que mai falla: Mac and Cheese. Amb un preu d'1,30 euros, es converteix en una alternativa molt barata i pràctica. Els usuaris de xarxes ho confirmen amb comentaris com "Genial", perquè és el qualificatiu que millor li escau per deliciosa i ràpida.
La seva preparació no requereix experiència a la cuina: només cal bullir aigua, afegir el contingut i deixar cuinar entre nou i onze minuts. El resultat és una pasta cremosa amb gust de formatge que agrada a grans i petits.
Per a qui va amb presses o no té ganes de complicar-se, aquest plat és perfecte. Ofereix una solució ràpida sense sacrificar el gust ni la comoditat.
Mercadona ho ha pensat com una opció per al ritme actual
Tenir aquest tipus d'aliments al rebost resulta de gran ajuda en moments en què falta temps per cuinar. A més, el seu format compacte permet emmagatzemar-lo sense ocupar espai. El gust compleix amb el que promet: un plat senzill, bo i capaç de treure't d'un compromís en qualsevol ocasió.
No és alta cuina, però sí una opció pràctica que aporta satisfacció. Molts consumidors valoren precisament aquesta facilitat: una recepta clàssica que es prepara en minuts i està llesta per gaudir a taula. I als més joves de la casa els encanta.
Un altre encert de Mercadona en el seu catàleg
Mercadona continua ampliant la seva oferta amb productes que connecten directament amb els clients. Aquest plat ràpid ja ha estat molt comentat a les xarxes, perquè en un món on es viu tan ràpidament, cada minut compta.
La bona acollida reflecteix com el supermercat sap anticipar-se al que els consumidors busquen en la seva compra setmanal. Un àpat senzill que resol i convenç és més que suficient per guanyar protagonisme. Mac and Cheese en sobre s'ha convertit en un petit descobriment per a qui vol menjar bé sense invertir temps.