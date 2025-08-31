Logo xcatalunya.cat
Divendres va arribar a Lidl l'aparell de marca que milers de dones demanaven a crits

Des de divendres, Lidl és la destinació preferida de milers de dones gràcies a aquest producte que enamora

Hi ha productes que canvien la rutina diària sense que gairebé ens n'adonem. Passen de ser un simple aparell a convertir-se en un aliat imprescindible a casa. I quan arriben al supermercat adequat, s'esgoten en qüestió de dies.

La cura personal s'ha tornat una prioritat per a milers de consumidors. No es tracta només de veure's bé, sinó també d'estalviar temps i gaudir de comoditat. Aquesta combinació explica per què una novetat a Lidl ja està generant tant d'entusiasme.

Assecador de cabells negre sobre un fons borros d’una botiga
Assecar-te els cabells com a la perruqueria és possible a Lidl des de divendres | Lidl, xcatalunya.cat

Lidl té un assecador potent i amb tecnologia avançada

El nou Remington® Pro Air D5210 ja està disponible a Lidl i ha cridat l'atenció per la seva excel·lent relació qualitat-preu. Amb un motor de 2200 W i un flux d'aire de 80 km/h, assegura un assecament ràpid i eficaç.

Disposa de tres nivells de calor i dues velocitats, a més d'una funció d'aire fred per fixar el pentinat. Aquestes opcions permeten adaptar-ne l'ús segons el tipus de cabell i l'estil que es busqui.

L'anell de ceràmica iònica és un dels seus majors atractius, ja que distribueix la calor de manera uniforme i redueix l'encrespament. Això es tradueix en un acabat més brillant i cuidat.

Assecador iònic Remington en oferta a 19,99 euros amb fons de cartell publicitari de Lidl desenfocat
Lidl ja ha posat a la venda a totes les seves botigues aquest assecador de gran potència, però fàcil d'utilitzar | Lidl

Disseny pràctic i pensat per al dia a dia

Aquest assecador ve amb broquet de pentinat i difusor, la qual cosa amplia les possibilitats d'ús tant per a un look llis com per a ones més naturals. A més, incorpora protecció contra sobreescalfament per a més seguretat.

El seu filtre d'aire és extraïble i fàcil de netejar, garantint una major durabilitat i un manteniment senzill. També compta amb una anella per penjar-lo, ideal per tenir-lo sempre a mà al bany.

Les mesures (10 x 27 x 22,5 cm) el converteixen en un aparell manejable i còmode de guardar. Amb només 19,99 euros, es col·loca com una alternativa accessible davant d'altres models de gamma similar.

Dona castanya amb camisera de tirants rosa en un bany allisant-se els cabells amb raspall elèctric negre
Pentinar-se a casa i estalviar-se la perruqueria ja és possible gràcies a Lidl | Lidl

Una aposta que conquereix els consumidors

Aquest llançament ha estat rebut amb entusiasme, sobretot entre qui buscava un assecador professional a bon preu. La combinació de potència, cura iònica i disseny pràctic l'ha convertit en un èxit immediat.

L'estratègia de Lidl torna a mostrar que el supermercat sap interpretar molt bé les preferències dels seus clients. Oferir productes de marca reconeguda a la seva secció de basar és una fórmula que segueix funcionant.

Amb propostes com el Remington® Pro Air D5210, Lidl reforça la seva reputació. Ha quedat clar que no és només un lloc on es fa la compra, sinó també un aliat per al dia a dia.

