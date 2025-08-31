Logo es.xcatalunya.cat
Mercadona hace felices a los clientes con este producto que ayuda a limpiar la casa rápidamente | Mercadona, max-kegfire de Getty Images
Sociedad

Furor en Mercadona: el producto que limpia cualquier parte de la casa en pocos minutos

Mercadona sorprende con una novedad que conquista a quienes buscan resultados brillantes sin perder horas limpiando

por Angélica Oyarzún

Mantener la casa limpia y ordenada suele exigir tiempo y esfuerzo. Por eso, cada vez más consumidores buscan soluciones que simplifiquen la rutina sin perder eficacia. Mercadona es el primer lugar al que los consumidores recurren para encontrar productos prácticos y económicos.

La tendencia actual se inclina hacia artículos que ahorran minutos y facilitan las tareas del día a día. Cuando un producto combina rapidez y buenos resultados, no tarda en convertirse en el preferido de muchos hogares. En esta línea, Mercadona ha sumado a su catálogo una opción versátil que ya está generando entusiasmo entre sus clientes habituales.

Bote de limpiador abrillantador de la marca Bosque Verde frente a una tienda Mercadona desenfocada
El abrillantador múltiple de Mercadona es el mejor aliado para hacer brillar todo en tu hogar | Mercadona, esp.xcatalunya.cat

Un limpiador de Mercadona que multiplica sus usos

Se trata del spray Limpiador Abrillantador, diseñado para devolver el brillo a múltiples superficies en cuestión de minutos. Su fórmula no solo limpia, sino que también abrillanta, resaltando la belleza natural de los materiales. Este producto destaca porque puede utilizarse en acero inoxidable, muebles e incluso en el salpicadero del coche.

Mercadona presenta una sola solución que permite mantener impecables varios espacios del día a día. Los clientes valoran que sea un artículo fácil de usar, de resultados inmediatos y todo por 2,90 euros. En pocos pasos, superficies apagadas recuperan un aspecto como nuevo.

Persona limpiando una superficie de acero inoxidable con un paño amarillo y guantes, junto a un limpiador abrillantador en aerosol sobre una encimera.
Puedes limpiar electrodomésticos y se verán como nuevo | Mercadona

Ideal para acero inoxidable, muebles y coche

En la cocina, este spray se ha convertido en un aliado perfecto para electrodomésticos de acero inoxidable. Frigoríficos, hornos o campanas extractoras lucen relucientes tras su aplicación.

En muebles, ayuda a mejorar la apariencia y devolverles el brillo, dejando un acabado cuidado sin esfuerzo. Así, piezas que parecían desgastadas recuperan frescura y estilo.

Su uso también se extiende al coche, ya que abrillanta el salpicadero y lo deja como recién estrenado. Aunque no es apto para tapicerías, funciona con gran eficacia en estas superficies duras.

Persona con guantes verdes limpiando el tablero de un auto con un trapo amarillo y un aerosol limpiador
El abrillantador de Mercadona puedes usarlo, incluso, para limpiar el coche y no deja residuos | Mercadona, esp.xcatalunya.cat

Fácil de aplicar y con resultados visibles

El modo de empleo es sencillo: basta con agitar el spray, pulverizarlo sobre una bayeta de microfibra y extenderlo por la superficie deseada. Con este método se evitan residuos y se logra un acabado uniforme. Los expertos aconsejan probar el producto primero en una zona poco visible para garantizar la compatibilidad.

Los consumidores coinciden en que es una solución práctica para la limpieza rápida y eficaz del hogar. El Limpiador Abrillantador se suma a la lista de productos que refuerzan la imagen de Mercadona como supermercado de confianza. Su capacidad de adaptarse a diferentes necesidades lo convierte en un imprescindible para muchos hogares.

Con propuestas así, Mercadona demuestra de nuevo que comprende muy bien las necesidades de sus clientes. Una opción útil, económica y versátil que todo hogar debe tener.

